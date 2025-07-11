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    嘉縣東石、朴子停電幼兒缺照顧 民代招待到樂園玩整天

    嘉義縣東石鄉、朴子市的災區幼童到遊樂園玩耍。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉、朴子市的災區幼童到遊樂園玩耍。（記者林宜樟攝）

    2025/07/11 14:23

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風來襲造成嘉義縣嚴重災情，至今仍有1萬多戶停電，重災區東石鄉仍有廣大區域停電，停電已進入第6天，而且家長還需上班，難以照顧幼童，縣議員黃嫈珺得知，今天贊助東石、朴子5所幼兒園約80名師生搭乘遊覽車到太保市好想兔探險樂園玩一天，可以吹冷氣，在球池玩一天，孩子開心露出難得的笑容。

    黃嫈珺說，東石鄉仍有許多區域尚未復電，朴子市也有局部未復電，因為偏鄉地區許多家長需要上班，需要時間、體力恢復家園，無法照顧幼小學童，因此家長仍將學童送往也停電的學校，由學校校長與老師照顧，非常克難；因此今天招待孩子到好想兔探險樂園遊玩，讓孩子可以度過開心的一天。

    今天東石鄉網寮國小、港墘國小、龍崗國小、下楫國小幼兒園及朴子市雙溪國小幼兒園師生一同到樂園玩樂，已經悶好幾天的幼兒開心的玩樂，直說「太棒了！」陪同的家長也終於能夠放鬆。

    網寮國小校長王伯安說，停電對當地家長經濟生計影響很大，感謝許多愛心人士、團體贈送物資幫助災民，許多家長反映住家停電，能不能讓孩子到學校上課，雖然學校也停電，但老師們願意到校照顧孩子，由於室內沒電昏暗，所以在室外安排各項活動如野餐等，感謝議員得知學校狀況，招待孩子到樂園玩耍，小朋友真的很開心。

    孩子們好開心。（記者林宜樟攝）

    孩子們好開心。（記者林宜樟攝）

    縣議員黃嫈珺贊助災區幼童到遊樂園玩。（記者林宜樟攝）

    縣議員黃嫈珺贊助災區幼童到遊樂園玩。（記者林宜樟攝）

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