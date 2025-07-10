人生跑馬燈！勘查豬場漏電電死豬嚇爆 沒死的突慘叫一聲七孔流血全死

畜牧場豬隻被電死流血慘狀。（記者蔡宗勳翻攝）

2025/07/10 20:53

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉一家畜牧場昨晚漏電，不少豬隻被電死，嘉義縣養豬協會理事長林志達、嘉義縣政府畜產保育科長石蕙菱與嘉義縣家畜疾病防治所專員今天到場勘查，拍照存證時下起大雨，場內倖存豬隻全部尖吼一聲後倒下，七孔流血、身體僵硬死亡，突如其來的事件嚇壞大家，趕緊撤到安全處。

林志達說，畜牧場回報，昨天晚上8、9點短暫復電時發生豬隻被電死事件，因而今天會同相關單位勘查討論善後事宜。為確保過程安全，一一檢查電源總開關是否關閉、屋頂是否有掉落電線及場外電線桿的電線是否掛好，逐一拍照確認。

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林志達說，確定完全無慮，大家穿著雨鞋進入場內查看豬隻狀況，拍攝尚未死亡的母豬，這個時候突然下雨，尚未死亡的豬隻全部尖吼一聲，就突然倒下七孔流血，正在拍攝的他與大家瞬間驚恐萬分，臉色發白，一時無法言語，想到「生死由命、富貴在天」，感謝上蒼有好生之德，留給大家一次再生的機會。

林志達說，事情真的很邪門，第一天短暫復電電死豬，今天萬般確認還是出事，所幸大家穿著雨鞋絕緣。因而通知各會員務必要先把總開關關掉，請專業的水電工檢查是否有漏電情況；進入場區務必穿上雨鞋，人身安全最重要。返回縣政府後，大家由家畜所長林珮如陪同祭拜獸魂碑，祈禱萬物生靈護佑衆生。

嘉義縣養豬協會理事長林志達（中）由嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如等人陪同到獸魂碑祭拜。（記者蔡宗勳翻攝）

畜牧場豬隻被電死慘狀。（記者蔡宗勳翻攝）

畜牧場豬隻被電死，損失慘重。（記者蔡宗勳翻攝）

嘉義縣大範圍停電，台電人員夜以繼日搶修中。（記者蔡宗勳攝）

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