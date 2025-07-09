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    首頁　>　嘉義縣

    嘉縣溪口秧苗泡水、溫網室傾倒 農民盼提高救助額度

    水稻秧苗都泡水，農民今向陳冠廷（右四）陳情，希望提高救助金額。（記者王善嬿翻攝）

    水稻秧苗都泡水，農民今向陳冠廷（右四）陳情，希望提高救助金額。（記者王善嬿翻攝）

    2025/07/09 18:10

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義，嘉義縣溪口鄉10多公頃農業溫網室設施毀損嚴重，立委陳冠廷今天下午到柳溝村等處勘災，農民陳情水稻秧苗全泡水，還有農業運輸機具遭強風吹垮，心血付諸流水，希望政府提高救助金額。

    陳冠廷今天下午由溪口鄉長孫維聰、溪口鄉農會總幹事劉純婷、縣議員劉雅文與多名鄉民代表一起勘災，聽取農民心聲。

    陳情農民說，幫人代工育苗，不料水稻秧苗都泡水、無法培育；還有農民說，溫網室設施每分地造價170多萬元，貸款建造後，被颱風吹垮，如今救助金每分地9萬元，不到成本的10分之一，希望政府提高補助、減少農民損失。

    陳冠廷說，農業部已公告嘉義縣為全品項現金救助地區，有些民眾擔心水稻秧苗無法受到補助，經向農業部了解，都在現金救助範圍內；室內農業設施，也會按照坪數給予救助補助，許多溫網室整體結構都被破壞，農業部都已經公告相對應的救助辦法。

    陳冠廷、孫維聰等人，今也到溪口鄉公所、施工地區慰問協助清理學校、道路環境、搶修電力的國軍與台電人員，感謝他們救災、協助災民清理家園辛勞。

    農民陳情農業機具也受損，請政府補助減少損失。（記者王善嬿翻攝）

    農民陳情農業機具也受損，請政府補助減少損失。（記者王善嬿翻攝）

    立委陳冠廷（左三）、溪口鄉長孫維聰（左二）等人今慰勞協助災後清理的國軍。（記者王善嬿攝）

    立委陳冠廷（左三）、溪口鄉長孫維聰（左二）等人今慰勞協助災後清理的國軍。（記者王善嬿攝）

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