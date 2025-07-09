為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    嘉縣校園災損初估將近1億 鄭英耀：全力協助

    教育部長鄭英耀與嘉義縣長翁章梁在義竹國中勘災。（記者林宜樟攝）

    教育部長鄭英耀與嘉義縣長翁章梁在義竹國中勘災。（記者林宜樟攝）

    2025/07/09 16:25

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義縣校園嚴重災情，初估災損金額達9725萬9300元，教育部長鄭英耀今天到三江國小、義竹國中勘災時表示，請各校及縣府儘速提報災損，中央將全力給予協助，讓校園環境盡快回復常軌。

    鄭英耀今天由縣長翁章梁、立委蔡易餘等陪同會勘，鄭英耀表示，將儘速擬定重建計畫並籌措經費，協助學校全面恢復正常教學環境，教育部、國教署及體育署全力提供支持，請縣府教育處及各校校長盡速完成災損統計呈報中央，以利後續作業。

    縣府教育處長李美華說，三江國小等115所學校（含科教中心）回報災情，包含停電、樹木倒塌、屋頂鐵皮吹毀及玻璃遮雨棚破損等，校園倒塌樹木比例高達9成，已拉起警示帶，維護師生安全，後續將視情況請國軍協助清理校園，並申請教育部500萬元經費搶修搶險，已獲核定9成450萬、縣府自籌50萬投入復原。

    三江國小耗資逾400萬元的頂樓隔水工程遭強風吹襲，整片結構被掀落至校內操場毀損；義竹國中風雨走廊遮雨棚及活動中心整面牆壁窗框被吹走，大型冷氣機遭吹落，活動中心地下室淹水，鐵捲門也被掀開，滿目瘡痍。

    翁章梁說，整體復原工程預計超過1億元，當務之急是清理環境、全力趕工，9月開學前恢復災損，也會尋求其他縣市支援處理校園災損，讓學生正常上課。

    三江國小頂樓隔水結構被吹垮。（記者林宜樟攝）

    三江國小頂樓隔水結構被吹垮。（記者林宜樟攝）

    義竹國中鐵捲門毀損。（記者林宜樟攝）

    義竹國中鐵捲門毀損。（記者林宜樟攝）

    義竹國中校園滿目瘡痍。（記者林宜樟攝）

    義竹國中校園滿目瘡痍。（記者林宜樟攝）

    義竹國中活動中心嚴重毀損。（記者林宜樟攝）

    義竹國中活動中心嚴重毀損。（記者林宜樟攝）

    義竹國中活動中心大型冷氣被吹掉落，牆面也被吹倒。（記者林宜樟攝）

    義竹國中活動中心大型冷氣被吹掉落，牆面也被吹倒。（記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    嘉義縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播