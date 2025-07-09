嘉縣校園災損初估將近1億 鄭英耀：全力協助

教育部長鄭英耀與嘉義縣長翁章梁在義竹國中勘災。（記者林宜樟攝）

2025/07/09 16:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義縣校園嚴重災情，初估災損金額達9725萬9300元，教育部長鄭英耀今天到三江國小、義竹國中勘災時表示，請各校及縣府儘速提報災損，中央將全力給予協助，讓校園環境盡快回復常軌。

鄭英耀今天由縣長翁章梁、立委蔡易餘等陪同會勘，鄭英耀表示，將儘速擬定重建計畫並籌措經費，協助學校全面恢復正常教學環境，教育部、國教署及體育署全力提供支持，請縣府教育處及各校校長盡速完成災損統計呈報中央，以利後續作業。

請繼續往下閱讀...

縣府教育處長李美華說，三江國小等115所學校（含科教中心）回報災情，包含停電、樹木倒塌、屋頂鐵皮吹毀及玻璃遮雨棚破損等，校園倒塌樹木比例高達9成，已拉起警示帶，維護師生安全，後續將視情況請國軍協助清理校園，並申請教育部500萬元經費搶修搶險，已獲核定9成450萬、縣府自籌50萬投入復原。

三江國小耗資逾400萬元的頂樓隔水工程遭強風吹襲，整片結構被掀落至校內操場毀損；義竹國中風雨走廊遮雨棚及活動中心整面牆壁窗框被吹走，大型冷氣機遭吹落，活動中心地下室淹水，鐵捲門也被掀開，滿目瘡痍。

翁章梁說，整體復原工程預計超過1億元，當務之急是清理環境、全力趕工，9月開學前恢復災損，也會尋求其他縣市支援處理校園災損，讓學生正常上課。

三江國小頂樓隔水結構被吹垮。（記者林宜樟攝）

義竹國中鐵捲門毀損。（記者林宜樟攝）

義竹國中校園滿目瘡痍。（記者林宜樟攝）

義竹國中活動中心嚴重毀損。（記者林宜樟攝）

義竹國中活動中心大型冷氣被吹掉落，牆面也被吹倒。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法