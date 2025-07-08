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    首頁　>　嘉義縣

    嘉市科學168博覽會 18日起一連5天登場

    嘉市副市長林瑞彥（前排左三）出席科學168記者會，現場體驗科學攤位。（記者丁偉杰攝）

    嘉市副市長林瑞彥（前排左三）出席科學168記者會，現場體驗科學攤位。（記者丁偉杰攝）

    2025/07/08 19:33

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕邁入第21屆的「嘉義市科學168教育博覽會」將於7月18日至22日在港坪體育館、港坪國小熱鬧登場。市府今天舉行活動記者會，發表三大主題特展，包括「化石主題特展」、「探索宇宙奧秘展區」及「御畫奇遇」互動體驗，邀親子同樂，共享暑期盛會。

    嘉市副市長林瑞彥出席在市府中庭舉辦的「未來科學嘉 義起＋1咖」記者會，開場表演由嘉義高工機械手臂結合宣信國小那音合唱團共同演出，隨後各界人士共同啟動「科學168」全息投影風扇，邀請大小朋友一起來感受嘉市的科學力。

    林瑞彥表示，科學168是學子每年暑假最期待的盛事，今年以「永續發展」與「未來城市」為主題，讓學子在「做中學」的實作中體會科學就在生活中。

    市府教育處長郭添財說，今年科學168匯聚全台科教場館、多所高中職、大專院校及民間機構的創新成果，展現豐富多元的教育實踐與跨域合作能量。

    三大主題特展亮點十足，包括台南左鎮化石園區帶來珍貴化石標本與地球演化知識的「化石主題特展」，嘉市天文協會、台北市立天文科學教育館及國家太空中心TASA聯手打造的「探索宇宙奧秘展區」，及故宮南部院區以AI技術結合古典書畫的「御畫奇遇」互動體驗 。

    此外，科學168也設置「科技教育成果展」與「創新課程成果展」，呈現嘉市各級學校推動科學教育成果。

    嘉市科學168將於7月18日至22日登場，市府今天舉行活動記者會。（記者丁偉杰攝）

    嘉市科學168將於7月18日至22日登場，市府今天舉行活動記者會。（記者丁偉杰攝）

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