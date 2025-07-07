天災救助火速公告！台南嘉義除稻米外全納入 台南文旦酪梨免現勘

文旦在丹娜絲風災落果嚴重，台南許多文旦果園落果超過8成。（記者王涵平攝）

2025/07/07 22:50

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災導致全台農損破10億元，為加速恢復生產，農業部經專家會議後，今（7日）火速主動公告第一波天災救助項目範圍，本次風災受創嚴重的嘉義縣市、台南市為農業天災現金救助及低利貸款地區，除稻米外的農產業全品項都納入，受災嚴重的台南文旦與酪梨、嘉義縣市的酪梨得免現勘。

依農業部彙整各縣市回報資料統計，截至今下午5時，全台農業損失金額達10億527萬元，農業部表示，為在第一時間協助農漁民恢復生產，已公告嘉義縣市及台南的稻米除外的農產業全品項、嘉義縣及台南市的林產業森林副產物竹筍，以及台南市安南區、將軍區、北門區與嘉義縣東石鄉、布袋鄉的在漁港區域漁船漁筏，辦理農業天然災害現金救助與低利貸款。

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針對災情嚴重的品項如台南的文旦及酪梨，嘉義縣及嘉義市的酪梨，農業部表示，已直接公告得免現勘，加速救助流程，後續也將積極掌握各地方災情，儘速公告其他天然災害救助項目。

農業部表示，為簡化鄉鎮區公所勘察作業，今年已新增多項天氣參數，只要符合農業部公告災損天氣參數的品項，並具有種植證明文件者，則同確認災害情形免現勘；農民若無種植客觀證明文件，可透過農業部開發的「農產業天然災害現地照相APP」拍攝田區災損照片，作為種植佐證，以即早領取救助金。

農業部部長陳駿季強調，颱風後立即派員前往現場掌握災損情況，並指示救助措施應從寬從速辦理，後續將依勘災情形，隨時主動公告救助，縮短行政流程時間，全力協助農民迅速復耕復建。

陳駿季表示，將加強調控穩定農產品供銷，並請各地的所屬試驗改良場所持續協助農民投入病蟲害防治，避免損失擴大。

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