中颱丹娜絲23:40嘉義布袋登陸！台南沿海狂飆16級強陣風

中颱丹娜絲昨23時40分在嘉義布袋登陸。（圖為中央氣象署提供）

2025/07/07 00:23

〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風丹娜絲昨23時40分從嘉義縣布袋鎮登陸。中央氣象署指出，週一深夜至凌晨將是對台灣影響最明顯的時候，且澎湖、台南沿海已陸續出現16級的強陣風，待中心登陸後，強風區域還會再擴大，且各地容易有強降雨出現，清晨前需嚴加戒備。

丹娜絲颱風昨晚11時位於澎湖的東南方約60公里處，以每小時25轉12公里速度，向東北轉北北東進行，近中心最大風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑維持150公里，暴風圈已籠罩澎湖、台中以南及南投、台東、花蓮等地，中央氣象署持續對全台及澎湖發布陸上颱風警報。

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中央氣象署科長劉宇其說明，目前颱風中心位於台南嘉義交界沿海，即將登陸，颱風中心周遭濃密的對流雲系對台南、高雄、澎湖地區帶來明顯風雨，是雲林以南風力最明顯的時候，過去幾個小時，澎湖東吉島、台南七股陸續測得16級強陣風。

週一深夜至凌晨 中南部風雨最大

劉宇其說，隨著颱風往台南嘉義沿岸接近，強風發生區域將往內陸擴展，颱風直接侵襲過程中，雲林、嘉義、台南、澎湖風雨將相當劇烈，尤其澎湖在過去3小時已出現180毫米的累積雨量，隨著颱風後續北上，彰化以北區域下半夜起，風力、降雨都將變得明顯，至於今早降雨較明顯的花東地區，雨勢已經逐漸緩和。

此外，劉宇其提醒，週一深夜至凌晨是天氣最不穩定的時期，氣象署已針對澎湖、高雄市山區、屏東縣山區發布大豪雨特報，苗栗以南則有豪雨特報，其他地區也有局部大雨；週一白天後，隨著颱風遠離，各地雨勢將逐漸趨緩，但距離颱風較近的北部區域，預計週一入夜後，雨勢才會緩和。

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降雨預報。（圖為中央氣象署提供）

丹娜絲颱風影響。（圖為中央氣象署提供）

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