太保市定期會總質詢首長主管全請假 市長：避免因罷免案失焦

太保市民代表會定期會，市長鄭淑分及全體主管請假未出席。（記者林宜樟攝）

2025/05/06 16:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市民代表林淑勉及吳宏哲罷免案將於本月24日進行投票，代表會正進行定期會市政總質詢，但市長鄭淑分與全體主管全部請假不出席，出現開會無首長官員列席情形，林淑勉等代表痛批此舉不尊重代表會；鄭淑分說明，因罷免案將投票，為避免總質詢失焦，保持行政中立，因此全體請假。

國民黨籍太保市代林淑勉及無黨籍市代吳宏哲罷免案已通過二階連署，本月24日投票， 太保市民代表會上週召開定期會，上週五為市政總質詢首日鄭淑分及公所主管列席備詢，但昨天、今天鄭淑分及全體主管均請假未出席。

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市代龔宗勇表示，市長與全體主管昨天上午才發文至代表會告知全體主管請假，理由是罷免案需中立，但他認為，罷免案期間應如常召開定期會，若有意見公所應提早提出討論改期，而明年同樣有地方選舉進行，「那定期會要不要開？」，首長帶領全體主管請假規避質詢，並不合理，且除罷免案的兩位代表，仍有其他代表為民眾反映民意，市長此舉藐視代表會，他表達嚴重抗議。

林淑勉說，定期會她善盡認真問政職責，但市長帶領全體主管請假，已違反地制法規定「業務質詢時，相關業務主管應列席備詢」義務，等於是對抗代表的監督權。

鄭淑分說，市政總質詢首日與主管列席，但兩位代表針對預算的立場相反，其中有代表質詢時提及罷免案議題，有斷章取義情形，為保持中立，因此向代表會請假，避免總質詢時被帶風向，因代表會今天變更議程，後續議程她與主管仍繼續請假；鄭淑分也說，前年代表會定期會也曾因地方大選而改期，待本次罷免案結束，代表會決定何時開會，她與公所主管均會配合出席，也請代表保持理性。

市代蔡聰敏說，市政總質詢首日，有代表質詢如納骨塔開放問題，但僅讓公所主管回應「是？不是？」，也不讓主管說明原因，此作法誤導民眾，他贊成在罷免案階段市長及全體主管為保持行政中立，不列席總質詢；吳宏哲說，林淑勉抹黑公所違法，還稱他護航公所，他強調若公所違法，他辭職，若公所未違法，則要求林淑勉辭職。

太保市所會不合，去年底在審議總預算時，副主席官汝濃、代表林淑勉、龔宗勇、許秀燕及蔡覲聰主張刪減公所浮編預算，代表蔡聰敏、吳宏哲、朱聰麟、葉千田及周玉岸則力挺公所預算，主席葉俊男則裁示通過刪減案，雙方在重陽禮金、肥料補助、臨時人員及工地臨時稅等議題上各有立場，相互對抗。

市長及主管位置空蕩蕩。（記者林宜樟攝）

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