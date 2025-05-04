感恩母愛 嘉縣民雄300孩童大聲傳愛

民雄親子動動趴活動設置無人機體驗關卡。（記者王善嬿攝）

2025/05/04 15:51

〔記者王善嬿／嘉義報導〕母親節將到，嘉義縣各地舉辦母親節活動，民雄國小校友會等單位，今舉辦「第二屆民雄親子動動趴暨母親節大聲傳愛趣味競賽」，300名孩童齊聚，送媽媽康乃馨、為媽媽搥背按摩感恩母愛；布袋鎮樹林里邀請媽媽們手作小盆栽、享用蛋糕，提前歡度母親節。

「第二屆民雄親子動動趴暨母親節大聲傳愛趣味競賽」，由民雄國小校友會、嘉義縣111教育團隊、民雄親子共學群共同舉辦，今上午9點在嘉義縣表演藝術中心展開，吸引600餘名親子參加。

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民雄親子共學群創辦人張文榮說，去年舉辦第一屆活動受到好評，今年擴大規模號召許多團體一起策畫，讓孩子透過活動，學習愛要及時，向辛苦的媽媽及家人大聲示愛。

民雄國小校友會理事長吳政軍說，今年還首次舉辦孩童大聲公比賽，讓媽媽站在舞台前大聲說「媽媽我愛妳！」一開放報名，250個名額不到1天報名額滿；今活動還安排嘉義縣消防局民雄消防分隊及民力單位，設置包含CPR+AED教學、救生圈使用教學、室內濃煙逃生體驗及室內消防箱射水體驗關卡，以及越在嘉文化棧等童玩關卡，寓教於樂。

嘉義縣111教育團隊隊長舒峰銘表示，活動還號召如東榮國小設置無人機、嘉華中學機器人操作、興華中學雷雕操作等體驗活動，讓孩童從小培養興趣、科技教育自小扎根。

樹林里長戴雅蘭與助理莊照鼎今舉辦「乾燥花盆栽DIY手作」母親節活動，讓參加的媽媽與民眾，手作綠意禮物，並一起享用蛋糕，表達對母親的感謝，讓民眾在母親節前夕透過活動互相祝福、感恩母親的付出。

樹林里民眾參加母親節活動，透過手作盆栽紓壓、放鬆。（圖由莊照鼎提供）

孩童參加室內濃煙逃生體驗，學習防災知識。（記者王善嬿攝）

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