嘉市「產業嘉義隊」4品牌好物 在日誠品生活、名古屋炸雞店上架

嘉義市政府率8家業者組「產業嘉義隊」進軍東京國際食品展，產品也同步在誠品生活日本橋店、名古屋李桑炸雞店上架。（記者王善嬿攝）

2025/03/03 18:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市「產業嘉義隊」進軍國際市場展現初步成果，「嘉市好店」包括皇鶴蜂蜜、湯城鵝行、義興嘉釀、奮起福等4品牌產品，已通過日本檢驗，先後上架誠品生活日本橋店，以及名古屋「李さんの台灣名物屋台」炸雞店，讓世界品味嘉義市的好味道。

2025東京國際食品展3月11日至3月14日在東京國際展示場盛大展開，嘉義市政府今舉行展前記者會，市長黃敏惠率8家「嘉市好店」業者組「產業嘉義隊」參展。

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名古屋炸雞店業者、台商李承泰出席記者會，宣布「嘉市好店」上架名古屋旗艦店好消息。

李承泰說，嘉市好店今年首次前進名古屋，他在旗艦店內設立攤位，推廣嘉義特色產品，將嘉義風味帶進日本市場；過去在名古屋舉辦台灣夜市活動，從起初3000人到去年吸引8萬人參加，證明台灣文化在國際舞台影響力擴大，藉由引進嘉義優質產品，讓世界看到台灣的魅力。

黃敏惠表示，去年3月參加東京國際食品展，安排參觀誠品生活日本橋店，並向店長永野泰世、事業開發部部長今出智之極力推薦嘉市好店品牌，隨後皇鶴蜂蜜率先取得先機，成功上架，今年湯城鵝行、義興嘉釀以及奮起福等3家品牌產品，也已經通過日本檢驗，正式上架誠品生活，也首度跨出東京，在名古屋上架。

黃敏惠說，今年參加東京國際食品展業者包括林聰明沙鍋魚頭、義興嘉釀、皇鶴蜂蜜、三光米（股）公司嘉市分公司、聖保羅烘焙花園、奮起福米餅、里響咖啡、湯城鵝行；為協助參展業者更了解日本市場，邀請嘉義市工商發展投資策進會委員、嘉義大學行銷系教授蕭至惠同行，促成嘉義市參展業者與東京台灣商工會代表游晉豪部長等人交流，開拓商機。

嘉義市長黃敏惠推廣嘉義優質產品，將率8家業者進軍國際市場。（記者王善嬿攝）

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