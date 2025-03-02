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    首頁　>　嘉義縣

    65歲女山友阿里山石夢谷舊地重遊 迷途豐阿縱走獲救

    65歲李姓山友（右）由搜救人員步行救下山。（警方提供）

    65歲李姓山友（右）由搜救人員步行救下山。（警方提供）

    2025/03/02 16:20

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕台南一名65歲李姓女登山客，近20年前曾到阿里山鄉豐山村石夢谷仙夢園景點遊玩，3月1日她獨自舊地重遊，下山途中誤判走錯路，反而愈走愈深山，因天色昏暗、又沒帶照明設備，連忙打電話向嘉義縣警消求救，搜救人員晚間8點找到李女，步行護送她至阿里山，由家屬接送回家，結束一場登山驚魂記。

    警方了解，李女因近20年前曾到訪阿里山石夢谷仙夢園，3月1日獨自上山，抵達石夢谷仙夢園後，從另一條路線下山，然而因年代久遠，忘記原路線有瀑布，因此迷失方向，誤入豐阿縱走往阿里山方向路線，愈走愈深山。

    李女見天色漸暗，身上也沒帶照明設備，心生畏懼，連忙打電話報警求救，嘉義縣竹崎警分局十字聯合派出所偕同嘉義縣消防人員組搜救隊伍，自阿里山進入，當天晚上8點找到李女，初步評估，李女沒有受傷、身體沒有不適，提供她飲水、頭燈，步行護送到阿里山，連繫家屬接回家。

    阿里山豐山村石夢谷位處深山，李女獨自上山迷途，幸及時打電話報警求救，由搜救人員帶下山返家。（警方提供）

    阿里山豐山村石夢谷位處深山，李女獨自上山迷途，幸及時打電話報警求救，由搜救人員帶下山返家。（警方提供）

    李女下山時迷失方向反往阿里山前進，搜救人員找到她將她救下山。（警方提供）

    李女下山時迷失方向反往阿里山前進，搜救人員找到她將她救下山。（警方提供）

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