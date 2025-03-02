肆虐嘉縣玉米田「浪牛」 有人認養了

橫行玉米田的小水牛從「浪牛」，搖身一變成家牛「番麥」。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/02 15:53

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉中平村一望無際的玉米田，農曆年前出現一頭神出鬼沒的小水牛，受害面積難以計數，經動保人員以麻醉槍制伏後公告，期滿無人出面認領成了「浪牛」，受託照料的「村長媽」養出感情，也勾起小時候放牛的女牧童記憶，決定認養這頭小水牛「番麥」。

中平村長謝勝麒指出，今年1月20日有隻小水牛出現在中平村田園之間，看到人靠近就躲進比人高的玉米田，由於小牛食量也相當驚人，農友擔心小牛大快朵頤，影響到玉米的收穫，向村辦公室反應，但小牛神出鬼沒，看到也抓不到，憂心農業損失擴大，因而在1月22日緊急嘉義縣家畜疾病防治所求助。

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嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如表示，最好的處理方式是請飼主平順的「牽」回去，因麻醉還是有危險性，而且牛隻那麼重，就算打暈怎麼移動也是考驗，但這案找不到飼主，村長表示考量牛亂跑會影響人車，希望所方協助，雖非動保業務，還是處理，不過派員前往抓捕時，牛隻跑到廣大的玉米田裡，地面尋找無果，出動空拍機竟然也找不到，直到24日白天在玉米田周邊現蹤，家畜所人員終於成功麻醉牛隻。

謝勝麒說，雖然還是頭小水牛，但重達300多台斤，出動曳引機才將小水牛帶回倉庫收容，並到鄰近村里廣播尋找失主，包括到八掌溪對岸的台南市鹽水區汧水港，同時也尋問是否知道有人養小水牛，結果都無所獲，這段日子都由小時候放過牛的母親負責照料。

林珮如指出，家畜所依規定公告認領12天，結果沒有人出面，經過協調，交由村長謝勝麒認養。

為了養這頭水牛，謝媽媽到鹽水牛墟購買牛鼻環，結果攤販訝異說「僅剩的一套小、中、大賣了好幾年都賣不出去，這套賣完也不會再進貨了」，買到牛鼻環，又輾轉找到新港一位會穿牛鼻的師傅，謝勝麒打趣稱「為小牛穿牛鼻環過程比圍捕還大費周章」。

橫行玉米田的小水牛從「浪牛」搖身一變成家牛「番麥」後，3月1日在中平村承辦的嘉義縣農村再生成果展初出場，可愛模樣造成轟動，小朋友競相餵食，稱職扮演吉袢物。

橫行嘉義縣義竹鄉玉米田的小水牛。（圖由林珮如提供）

橫行玉米田的小水牛麻醉後，費了九牛二虎之力才搬上曳引機。（圖由林珮如提供）

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