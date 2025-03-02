閃臨停車！嘉義104歲人瑞坐輪椅散步遇死劫 肇事駕駛下跪道歉

104歲人瑞阿嬤2月28日由照護員推著輪椅外出散步，閃避路旁貨車車門後，遭後方車輛撞擊，致人瑞阿嬤與照護員1死1傷。（警方提供）

2025/03/02 19:05

首次上稿 12:21

更新時間 19:05（新增相驗結果、駕駛跪拜致歉）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕228連假，嘉義縣梅山鄉發生死亡車禍意外！高齡104歲人瑞林黃阿嬤，2月28日下午由居服員陳女推輪椅外出散步，為閃避路旁臨停小貨車車門，遭35歲黃姓男子開車自後方撞擊，林黃阿嬤、陳女遭噴飛10多公尺遠，兩人倒地受傷，其中林黃阿嬤送醫傷重，3月1日返家拔管死亡。

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檢察官今會同法醫到林黃阿嬤家相驗，相驗結果，死者顏面骨骨折，雙側肺挫傷併多處肋骨骨折，胸腰椎多處壓迫性骨折，致多重重大創傷併休克，意外死亡。

檢方今相驗後，在現場召開臨時偵查庭，檢方表示，主要訊問小貨車詹姓駕駛、轎車黃姓駕駛，釐清肇事原因，後續將讓三方有調解機會。

車禍肇事者之一的黃姓駕駛今到阿嬤靈堂前跪拜致歉。林黃阿嬤長子表示，看監視錄影畫面，黃男開車車速沒有很慢，希望以後開車多注意，遇到路口、行人走路要減速，並希望黃男、詹姓貨車駕駛能共同負起責任，後續待檢警調查結果，以及肇事者處理態度，再研議是否提告。

警方調查，林黃阿嬤行動不便，2月28日下午2點多，由陳女用輪椅推出來散步，要返回住家時，沿著梅山鄉中山路由北往南走，行經梅山國小附近，因路旁一部小貨車駕駛正打開車門，陳女推著林黃阿嬤往左側車道閃避，黃男開車經過，從後方撞擊林黃、陳女2人，肇事責任正調查釐清中。

嘉縣消防局2月28日下午2點多獲報，派遣梅山消防分隊人員趕往救援，到場時林黃阿嬤頭部、肢體多處撕裂傷，意識模糊；陳女肢體擦傷，意識清楚，將2人送往大林慈濟醫院救治，其中林黃阿嬤經院方搶救無效，經醫師與家屬同意辦理病危出院，3月1日下午3點多返家拔管死亡。

黃姓轎車駕駛今到林黃阿嬤靈堂前跪拜致歉。（民眾提供）

104歲林黃阿嬤2月28日由照護員推輪椅外出散步，不料遭車撞死。（警方提供）

救護人員到場搶救。（警方提供）

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