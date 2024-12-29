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    首頁　>　嘉義縣

    元旦起收費！嘉義縣奮起湖等5處停車場每半小時15-20元

    阿管處所屬奮起湖、鞍頂等5處停車場自114年1月1日起開始收費。（資料照）

    阿管處所屬奮起湖、鞍頂等5處停車場自114年1月1日起開始收費。（資料照）

    2024/12/29 09:42

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山國家風景區管理處（簡稱阿管處）公告

    所屬嘉義縣奮起湖等5處免費停車場將從於明年元旦起收費，收費標準為每半小時15-20元，遊客認為費率偏高建議降低，阿管處表示實施後會視狀況滾動式檢討及調整。

    阿管處指出，二延平步道與奮起湖地區是著名景點，每逢假日民眾及登山客絡繹不絕，也造成周邊停車一位難求及長期佔用之亂象，為解決民眾車位難尋及提高停車之周轉率，阿管處規劃自明年1月1日起在奮起湖第一、二、三停車場及鞍頂、隙頂等5處停車場進行收費。

    阿管處表示，停車場的委外廠商為落實智慧化管理及方便遊客繳費，除建置即時車位顯示、擋板式及車牌自動辨識出入等設備，現場並設置自動繳費機，除可現金繳費外，並具有電子票證及電子支付等多元付費方式，將提供民眾更便捷、友善之停車服務。

    明年元旦起停車收費標準為，起湖第一停車場不分平假日，每半小時收費20元，當日無上限；奮起湖第二停車場不分平假日，每半小時收費20元，當日無上限；奮起湖第三停車場不分平假日，每半小時收費15元，當日最高150元；鞍頂停車場不分平假日，每半小時收費20元，當日最高300元；隙頂停車場不分平假日每半小時收費15元，當日最高120元；住宿旅客可享24小時進出停車200元優惠。

    阿管處長洪維新強調，山區因為土地取得困難，停車空間有限，收費是必需的管理手段之一，也可落實使用者付費原則，因為首次收費，阿管處將依現況做滾動式檢討。＃

    阿管處所屬奮起湖、鞍頂等5處停車場自114年1月1日起開始收費。（資料照）

    阿管處所屬奮起湖、鞍頂等5處停車場自114年1月1日起開始收費。（資料照）

    阿管處所屬鞍頂停車場自114年1月1日起開始收費，每半小時20元。（資料照）　

    阿管處所屬鞍頂停車場自114年1月1日起開始收費，每半小時20元。（資料照）　

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