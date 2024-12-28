嘉義民雄農會組愛心聯盟 募物資捐弱勢

民雄鄉農會號召團體募集不少物資，捐贈給社福機構，照顧弱勢民眾。（記者林宜樟攝）

2024/12/28 18:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉農會號召民雄鄉青農聯誼會、民雄鄉後備軍人輔導中心及嘉義縣啟呈慈善協會等，透過募資，組成愛心聯盟，今天將大量物資送到鄉內兩間社福機構，寒冬送暖，關懷弱勢族群。

民雄鄉農會總幹事兼民雄鄉後備軍人輔導中心主任陳加茂，與民雄鄉青農聯誼會會長嚴佳祥、民雄鄉後備軍人輔導中心副主任陳映延、秘書呂嘉良以及嘉義縣啟呈慈善協會總幹事吳韋呈等今天啟動「愛心送暖」公益活動。

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陳加茂說，為關懷身心障礙者，照顧弱勢族群需求，秉持著人溺己溺、人飢己飢精神，因而號召募資各項日常生活用品，有雄禾米、雄禾鳳梨即飲醋、全農牛乳、麵條、洗衣精、洗碗精、衛生紙及沙拉油等大量物資，今天送往照顧身心障礙者的民雄鄉大崎村若竹兒智能發展中心及北斗村仲埔教養院。

若竹兒基金會董事長林朋輝及仲埔教養院院長黃宏玉、姜淙涵主任今天接受愛心物資，感謝地方集結善心力量，讓社福機構在寒冬感受到善的暖流與愛的延續。

陳加茂呼籲社會各界加入愛心送暖行列，為更多弱勢家庭減輕負擔，帶來幸福與溫暖，希望善的力量繼續傳遞，為地方注入更多幸福與希望。

愛心團體送物資到若竹兒智能發展中心。（記者林宜樟攝）

民雄鄉農會號召各團體募集大量物資，送到仲埔教養院。（記者林宜樟攝）

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