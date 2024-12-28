首屆「厚德獎」頒獎 翁岳生、林懷民、李家維獲獎

前中央研究院長翁啓惠（左三）創辦的「清新閣文化藝術基金會」今舉行首屆厚德獎頒獎典禮，3名得主翁岳生（左二）、林懷民（右三）、李家維（右二）。（記者王善嬿攝）

2024/12/28 16:53

〔記者王善嬿／嘉義報導〕前中央研究院長翁啓惠與胞弟翁英惠為紀念祖先，創辦「清新閣文化藝術基金會」，今天上午頒發第1屆「厚德獎」，鼓舞造福偏鄉貢獻卓著者，首屆3名得主為翁岳生、林懷民、李家維，3人在司法界、藝術文化、自然科學領域貢獻卓著，不忘回饋故鄉、捐獻祖厝、復育自然生態，獲獎實至名歸。

清新閣文化藝術基金會取自翁啓惠的伯公、阿公、阿伯、先父翁清江、翁清曲、翁新台、翁太閣之名，今年舉辦首屆厚德獎，由全國各縣市政府公告，各鄉鎮市公所、藝術法人機構推薦27人參選，評選委員會經初審、複決選，今在嘉義縣義竹鄉「翁清江．翁清曲宅院」，由翁啓惠、故宮博物院長蕭宗煌、嘉義縣長翁章梁，頒獎給獲獎者翁岳生、林懷民、李家維3人。

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高齡92歲前司法院長翁岳生今由家人陪同出席接受頒獎，他自幼失怙，家境貧困，曾歷經撿拾田中餘糧、在煤油燈下苦讀等困苦，勵學苦讀當上司法院大法官、司法院院長，捐獻祖厝「存德堂」給義竹鄉公所，成為地方精神文化中心，他今勉勵大家，人生最重要就是健康，要維持運動、健康。

林懷民創辦台灣第一個職業舞團「雲門舞集」，常以本土素材與傳統美學入舞，並將先祖林開泰醫師濟世診所、祖厝「培桂堂」捐給社會，推動新港鄉民愛鄉文化。

林懷民今謙稱，他是「看人食米粉，在邊仔喊燒」而已，感謝厚德獎肯定，期許大家並肩做更多事情，尤其世界的社會經濟、文明不斷發展，但偏鄉人民生活、滋養仍不如城市，這樣不公平情況，變成民間要靠「自己來」，此獎是靠大家、時代、社會、故鄉的力量一起獲得，藉此鼓勵大家為了故鄉繼續向前走。

71歲前台灣自然科學博物館長、清華大學侯金堆講座教授李家維，成功復育蘭嶼自然生態，重現蘭嶼蘭花之島新風貌，目前擔任辜嚴倬雲植物保種中心執行長，已培育3萬多種活體物種資源，奔波於台灣及世界熱帶叢林，致力於保種並復育、重建自然生態。

李家維說，地球自人類族群出現，其他自然生態資源不斷減少，他呼籲再不積極作為，本世紀末超過三分之二的植物會消失，後續無以計數物種將消失在此時獲獎，他很受鼓舞，也將激勵年輕人勇於承擔，持續推動發揚拯救地球的任務。

翁啓惠說，厚德獎由弟弟翁英惠發起、他認同一起推動，希望發揚祖訓「厚德戴物」，藉此弘揚至善美德，鼓舞奉獻所能、發揮文化藝術能量、造福偏鄉。

厚德獎頒獎典禮，在翁啓惠家族的祖厝「翁清江．翁清曲宅院」舉行。（記者王善嬿攝）

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