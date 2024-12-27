企業送暖助圓夢 長輩搭林鐵「福森號」、慢飛天使入住親子飯店

雄獅旅行社與嘉義市政府合辦「森鐵福森栩悅號體驗圓夢之旅」活動，乘車長輩宛如回到學生時代出遊，展現青春活力。（記者王善嬿攝）

2024/12/27 16:53

〔記者王善嬿／嘉義報導〕歲末年終送暖，雄獅旅行社承接營運阿里山林業鐵路觀光列車「栩悅號」、「福森號」，首場公益體驗旅程今天招待嘉義市長青園老人住宅服務、生命線協會、社區照顧關懷據點長輩共59人，分梯搭乘「栩悅號」、「福森號」往返嘉義到竹崎站，長輩搭飄散檜木香氣的車廂，還有大面車窗遊覽沿途風景，樂得開心高呼「超棒」！

嘉義市副市長林瑞彥、社會處長李思賢、觀光新聞處長張婉芬等人今天隨長輩體驗乘坐「栩悅號」、「福森號」。 林瑞彥說，許多長輩很久沒有搭火車，尤其阿里山林鐵全新打造的「福森號」還有「移動的美術館」美名，期待火車之旅喚起長輩們青春記憶，更願意走出家門、投入社會參與。

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嘉義市新悅花園酒店今天舉辦「2024童夢悅航．逐夢公益饗宴」活動，邀請嘉義基督教醫院早療中心慢飛天使餐敘，免費招待入住親子主題房，贈送歐樂沃築夢城堡入園門票，歡度過年假期。

林瑞彥出席活動致詞說，新悅花園酒店連續6年舉辦公益活動，曾捐贈經費及設備，改善阿里山偏鄉學童就學環境，今年攜手歐樂沃築夢城堡發起公益活動，包括專款專戶資助嘉基早療中心、招待慢飛天使體驗住宿，還有嘉義市商圈、飯店界代表給予關懷，支持慢飛天使勇於逐夢。

新悅花園酒店今邀請嘉基慢飛天使入住親子房體驗住宿，日本靜岡大學吹奏樂團到場響應。（記者王善嬿攝）

嘉義市長輩體驗阿里山林鐵「福森號」難掩興奮。（記者王善嬿攝）

雄獅旅行社與嘉義市政府合作，招待59名長輩體驗林鐵「栩悅號」、「福森號」魅力。（記者王善嬿攝）

嘉義市副市長林瑞彥（左）由雄獅旅行社總經理王岳聰陪同體驗「福森號」。（記者王善嬿攝）

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