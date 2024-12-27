藍營稱財劃法修正嘉義縣增120億 縣府：欠缺討論配套

國民黨嘉義縣議會黨團聲援財劃法修法過關。（記者林宜樟攝）

2024/12/27 16:21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國民黨嘉義縣議會黨團今天舉行聲援財劃法修法過關記者會，指修正後嘉義縣財政可大幅增加120億元，幫助很大；嘉義縣府則回應，國民黨財劃法修法版本只看到數字調整，缺乏完整討論及具體配套，財權與事權未併同修正，地方行政組織結構和人員量能皆未討論，並非真正解決問題的修法。

嘉義縣議會國民黨黨團書記長李國勝、縣議員王啟澧、詹黃素蓮、簡嘉億，立委王育敏嘉義縣服務處主任何博倫、國民黨嘉義縣黨部副主委國恕強等今天召開「支持財劃法修正案把餅做大‧分配更公平‧經費更穩定」記者會，指財劃法修正為地方政府爭取更多資源，實現資源公平分配，將中央超徵稅收與財政賸餘合理釋出，讓地方擁有更多自主空間。

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李國勝說，嘉義縣人口老化全國第一，財政沈重，農業縣在國土計劃法實施後影響更大，現在中央集權，地方要向中央示好才有經費，財劃法有修正必要，賴清德總統當年任台南市長，與當時的多位民進黨縣市長均贊成修正財劃法。

王啓澧表示，民進黨縣市長在國民黨執政時要求修正財劃法，現在民進黨執政，在野黨推動修法，可見修法是朝野共同心聲；詹黃素蓮說，嘉義縣人口老化嚴重，是弱勢縣市，更需要照顧；簡嘉億表示，財劃法修正後嘉義縣財政增加120億元，幫助很大。

何博倫指出，為落實地方自治精神、符合政府再造趨勢，改善精省後事權與財權的問題，財劃法有修正必要，先解決財權，再解決事權，符合政府再造趨勢；嘉義縣一年預算332億元，縣府自籌款僅38億元，仰賴中央給錢，不修正財劃法，是違反地方自治精神。

嘉義縣府回應，財劃法通過的各項分配指標，45%按人口指標分配（人口數90%、所得能力10%）、30%按營利事業營業額指標分配、10%按財產稅成長率序位分數分配、10%按土地面積分配、15%按非稅課收入占自籌財源比率分配，嘉義縣在獲分配增加率為非六都縣市倒數第五，在同樣財力等級第五級的本島縣市中最低，「重工商輕農業，資源集中都會區，擴大城鄉差距」的現況將更惡化。

縣府表示，各地工商發展條件不同，農業縣各項指標不及都會區，修法後農業縣對台灣糧食自給率的貢獻和農林漁牧產值產值未被納入考量，也未考慮65歲以上長者等族群的公共服務成本，農業縣無法享有跟都會區一樣的待遇，將會貧者恒貧、富者越富。

縣府表示，財劃法修法涉財政權利再分配，應兼顧城鄉差距與均衡區域發展，公平落實國家資源分配正義，但修法淪為草率的搶錢遊戲，令人遺憾，對地方未來的發展感到憂心。

嘉義縣議會國民黨黨團書記長李國勝播放賴清德總統當年任台南市長，與多位民進黨縣市長均贊成修正財劃法的影片。（記者林宜樟攝）

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