中正大學助竹崎高中推雙語 英語介紹家鄉景點

竹崎高中師生在縣定古蹟竹崎車站用英語進行導覽。（記者林宜樟攝）

2024/12/24 10:03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立中正大學推動深耕計畫，三年前開始到嘉義縣立竹崎高中協助推動雙語教學，提升偏鄉學生英語能力，竹崎高中師生最近用英語設計家鄉景點導覽與海報，日前到縣定古蹟阿里山林鐵竹崎車站透過英語進行導覽，講述地方特色，提升學生國際溝通能力。

負責此計畫的中正大學台灣文學與創意應用研究所教授江寶釵表示，現在網路資源雖然豐富，但偏鄉地區雙語教育師資仍面臨挑戰，也缺乏數位工具及實體學習經驗，計畫透過中正大學研究生、教師與高中教師共同指導，第一年引導學生觀摩他人介紹家鄉，第二年由學生選擇景點，完成竹崎八景導覽，第三年由講師徐江樾與竹崎高中老師羅仁宏合作，帶領學生在竹崎車站進行策展與英語解說。

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江寶釵說，雙語課程結合地方知識與英語教學，讓學生了解家鄉文化，以英文描述、製作導覽及策展，「讓英文進入日常生活，而不是坐在教室裡死背英文」，課程也與大學推行的EMI（English Medium Instruction）課程相呼應，鼓勵學生以英文製作簡報及撰寫研究報告，進行討論。

徐江樾說，高中生學習英語大多用來應付考試，缺乏實際應用，深耕計畫提供將英語融入日常生活的平台，透過互動教學模式，激發學生的學習動力，克服羞怯，提升語言自信，在對話中進步，期望在全國各地的偏鄉學校，提升學生雙語能力，培養具備國際競爭力的人才。

竹崎高中校長蘇淵源說，感謝中正大學江寶釵教授及團隊，為英文課程注入在地文化元素，讓學生透過英語學習了解在地文化，以英文導覽服務遊客，實現教學與社區服務，過程中也加強學生設計能力，並整合資源，與學伴合作，開拓人際關係，是永續優質教育的實踐典範。

中正大學深耕計畫在竹崎高中推動雙語教學。（記者林宜樟攝）

竹崎高中學生在竹崎車站與遊客用英語互動。（記者林宜樟攝）

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