阿里山茶飄香中國搶購 茶廠開發「噴霧器」防進口茶混充

梅山製茶廠有限公司董事長林政豐展示可分辨進口茶或台灣茶香氣的茶葉奈米分解噴霧器。（記者王善嬿攝）

2024/12/23 16:15

〔記者王善嬿／嘉義報導〕阿里山高山茶國內外聞名，為避免坊間仿冒或以進口茶混摻，有茶廠公司結合奈米科技改造噴霧器，以噴出的香氣來辨別進口或台灣茶葉。

出身自嘉義的梅山製茶廠有限公司董事長林政豐，在台灣經營茶產業43年，2006年到中國佈點銷售台灣茶葉迄今18年，在中國設有400多間店，目前合作台灣茶廠有27間。

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林政豐說，2015年開始培訓員工學習製茶，當年就獲得茶葉競賽頭等獎；去年、今年參加冬季阿里山狀元茶競賽，連2年獲特等狀元茶。

林政豐表示，18年前剛到中國發展時，台灣茶就很搶手，台灣產地價一斤1600元至2000元台幣，到了中國則是賣一斤1600至2000人民幣，近年受中國經濟影響，雖價格略降，但仍能賣到高於台灣一倍的價格，其中賣得最好的一直是阿里山茶，因阿里山茶葉香氣、喉韻夠，耐泡、乾淨、安全。

被問及近年曾發生坊間有業者用進口茶混充台灣茶販售，林政豐表示，公司去年43週年慶，開發「茶葉奈米分解噴霧器」，將泡好的茶湯放入噴霧器，噴發出的噴霧聞到類似地瓜香氣就是進口茶；如果是台灣茶，會有很明顯的茶香，而且此噴霧器不只可協助分辨進口茶、台灣茶的香氣，還能保濕、聞香，目前僅提供經銷商、客戶使用。

泡好茶湯放入噴霧器中，經奈米分解轉化，可聞到不同茶葉香氣。（記者王善嬿攝）

梅山茶廠公司總經理說明噴霧器使用方式。（記者王善嬿攝）

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