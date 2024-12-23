冬季阿里山狀元茶得主出爐 吳瑛璨連2年奪特等狀元

梅山製茶廠茶農吳瑛璨（右五）第二年獲得特等狀元獎。（記者王善嬿攝）

2024/12/23 15:52

〔記者王善嬿／嘉義報導〕2024冬季阿里山狀元茶競賽頒獎暨品茗活動，今上午在嘉義縣中埔農會金蘭分部舉行，特等狀元獎由梅山製茶廠吳瑛璨獲得，今年第二次獲獎，他表示，從小跟著茶農父親耳濡目染，學習製茶至今已十多年，今年因水分較高，製茶困難度較高，需花較長時間「消水」，將茶葉水氣消散。

今年冬季阿里山狀元茶競賽，由「23.5阿里山茶產業運銷合作社」主辦，邀請農業部茶及飲料作物改良場分場長黃正宗、助理研究員簡靖華等人，以茶樣外觀、水色、香氣、滋味進行評審。為確保品質，不僅採實名制參賽，且茶樣均經過農藥檢測及產地鑑別，全數符合國家安全標準。

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簡靖華說，今年秋、冬雨量較多，茶葉根系養分吸收受影響，造成冬茶滋味較淡薄，但採摘及製茶期間天氣好，有利日光萎凋及發酵程度控制，為茶葉純淨度、香氣表現加分，可感受到花香、茶葉清甜表現。

23.5阿里山茶產業運銷合作社表示，今年參賽點數100件、淘汰點數46件，淘汰的茶樣常見缺點包括香氣悶雜、粗澀且茶湯水色偏黃，部分茶樣發酵不當產生菁、雜、澀等缺點，以及再乾溫度過高產生高火味，然而入圍的茶樣品質達冬季高山茶優良水準。

得獎結果，特等狀元獎得主吳瑛璨，頭等獎得主陳善杭等4人，五星獎為祥元茗茶有限公司盧瑞祥等14名，三星獎為王柏欣等35名。

今同時頒發「2024年第13屆海峽兩岸茶文化季暨第25季兩岸茶王擂台賽」得獎茶農，茶王獎由一品茶業葉怡君獲獎；金獎台灣育丞茶業林思翰；銀獎茶中仙張新燈；銅獎興製茶李健誠、台灣育丞茶業林思翰。

冬季阿里山狀元茶競賽今頒發頭等獎。（記者王善嬿攝）

兩岸茶王擂台賽今同時頒獎，茶王獎由一品茶業獲獎。（記者王善嬿攝）

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