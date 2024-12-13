歡度耶誕！嘉義縣水上、大林明晚點燈

嘉義縣水上鄉在南靖糖廠主燈，以「水上之光」為主題。（記者林宜樟攝）

2024/12/13 21:44

〔記者林宜樟、蔡宗勳／嘉義報導〕為迎接耶誕佳音，嘉義縣水上鄉公所舉辦系列活動，在南靖糖廠、大崙新興宮及水上溪東公園設置燈區，位於南靖糖廠的主燈將於明晚點燈；大林鎮明晚則舉辦「星光慢城‧燈聚大林」音樂點燈夜，在63公園燈區點燈，讓鄉親感受耶誕氣氛。

水上鄉長林緗亭說，南靖糖廠的主燈以「水上之光」為主題，溪東公園是「奇幻X探索」，大崙新興宮為「自然X連結」，有不同展示意象，都呈現出不同的節慶氣氛，燈飾將會開燈到明年2月。

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林緗亭說，明天南靖糖廠有節慶主題市集及二手市集，讓民眾挖掘划算的衣物，也為環保盡心力，也可參加DIY體驗課程及晚會，晚會有水上國小舞蹈班及多個學校社團演出，能深度體驗水上的活力。

大林鎮公所明天下午5點在63公園舉辦音樂點燈夜，鎮長許有疆表示，現場布置花盆燈飾、彩繪燈籠及星光步道，邀請街頭藝人、樂團演出，巷弄燈區自中山路17巷開始，包括63公園及民有市場內，點燈期間將至明年3月，歡迎民眾一同參與。

大林鎮在63公園點燈。（大林鎮公所提供）

水上鄉長林緗亭打扮成耶誕老人與孩子互動。（水上鄉公所提供）

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