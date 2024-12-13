為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    所會不合！太保市總預算被刪4成約2億 提覆議案僅增3萬餘元

    太保市長鄭淑分（左）與代表林淑勉（右）針鋒相對。（擷取自太保市代會臨時會直播影片）

    太保市長鄭淑分（左）與代表林淑勉（右）針鋒相對。（擷取自太保市代會臨時會直播影片）

    2024/12/13 18:14

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市明年總預算5億872萬9000元，上月初由市民代表會審查，刪減4成預算約2億元，市公所認為推動市政窒礙難行，提出覆議案，今天市代會臨時會經表決通過代表會審查意見，完成覆議，總預算微幅增加3萬7500元，所、會將進行協商，或再召開臨時會追加預算。

    太保市公所與市代會多數派不合，多數派認為，明年太保市總預算歲入3億8215萬3000元，歲出5億872萬9000元，短絀1億2657萬6000元，有浮編情形，另業務費依執行狀況、成效調刪，建設類經費考量多項工程未執行完畢，因此暫時刪減，視執行成效再請市公所追加預算。

    太保市長鄭淑分表示，總預算有部分歲入因中央補助款尚未入庫而未編列，且市庫仍有結餘，歲入歲出編列雖有短絀，但不需舉債；重大施政如公共建設、道路修復開闢規劃、淹水區域改善、公園預定地徵收規劃費、農民肥料補助及重陽節禮金等合計1億8607餘萬元，被刪減剩2638萬餘元。

    市代會明年預算原為2800多萬元，市公所調刪589萬餘元，以2293萬餘元送審，扣除人事費等法定支出，調刪約76%；代表林淑勉說，刪減預算是善盡監督預算職責，但市公所以戰逼和，調刪市代會預算，她不會妥協，主張刪減市公所浮編的預算。

    代表蔡聰敏表示，被刪減的市公所經費明顯不足，市代會預算被調刪也不好看，建議協商，讓所、會雙贏，避免雙方業務窒礙難行。

    經表決，同意覆議案市代會審查意見的代表為副主席官汝濃、林淑勉、龔宗勇、許秀燕及蔡覲聰，支持照公所原編預算通過的代表為蔡聰敏、吳宏哲、朱聰麟、葉千田及周玉岸，主席葉俊男裁示照市代會審查意見通過。

    鄭淑分表示，公所經費短缺，將難以為民服務做事，明年起如納骨塔、圖書館等因人力短缺，假日恐難再開放，她願就預算再與代表會協商；葉俊男說，代表會大門敞開，明年1月召開臨時會，再行協商。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    嘉義縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播