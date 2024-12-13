所會不合！太保市總預算被刪4成約2億 提覆議案僅增3萬餘元

太保市長鄭淑分（左）與代表林淑勉（右）針鋒相對。（擷取自太保市代會臨時會直播影片）

2024/12/13 18:14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市明年總預算5億872萬9000元，上月初由市民代表會審查，刪減4成預算約2億元，市公所認為推動市政窒礙難行，提出覆議案，今天市代會臨時會經表決通過代表會審查意見，完成覆議，總預算微幅增加3萬7500元，所、會將進行協商，或再召開臨時會追加預算。

太保市公所與市代會多數派不合，多數派認為，明年太保市總預算歲入3億8215萬3000元，歲出5億872萬9000元，短絀1億2657萬6000元，有浮編情形，另業務費依執行狀況、成效調刪，建設類經費考量多項工程未執行完畢，因此暫時刪減，視執行成效再請市公所追加預算。

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太保市長鄭淑分表示，總預算有部分歲入因中央補助款尚未入庫而未編列，且市庫仍有結餘，歲入歲出編列雖有短絀，但不需舉債；重大施政如公共建設、道路修復開闢規劃、淹水區域改善、公園預定地徵收規劃費、農民肥料補助及重陽節禮金等合計1億8607餘萬元，被刪減剩2638萬餘元。

市代會明年預算原為2800多萬元，市公所調刪589萬餘元，以2293萬餘元送審，扣除人事費等法定支出，調刪約76%；代表林淑勉說，刪減預算是善盡監督預算職責，但市公所以戰逼和，調刪市代會預算，她不會妥協，主張刪減市公所浮編的預算。

代表蔡聰敏表示，被刪減的市公所經費明顯不足，市代會預算被調刪也不好看，建議協商，讓所、會雙贏，避免雙方業務窒礙難行。

經表決，同意覆議案市代會審查意見的代表為副主席官汝濃、林淑勉、龔宗勇、許秀燕及蔡覲聰，支持照公所原編預算通過的代表為蔡聰敏、吳宏哲、朱聰麟、葉千田及周玉岸，主席葉俊男裁示照市代會審查意見通過。

鄭淑分表示，公所經費短缺，將難以為民服務做事，明年起如納骨塔、圖書館等因人力短缺，假日恐難再開放，她願就預算再與代表會協商；葉俊男說，代表會大門敞開，明年1月召開臨時會，再行協商。

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