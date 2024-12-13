不忍了！嘉基工會發聲明 全面加薪、補償員工損失

嘉義基督教醫院。（資料照，記者王善嬿攝）

2024/12/13 17:12

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義基督教醫院工會針對醫院近期管理決策，與員工權益問題發表聲明，指控近期因購買摩鐵引發外界關注，而且門診新系統倉促上線，造成營運混亂與病患不滿，員工承受巨大壓力，訴求啟動全面加薪、立即改善系統問題及補償員工損失。

院方回應，薪資調整案已進入勞動部仲裁程序，請工會與各界尊重後續仲裁結果。

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工會表示，醫院有資金購地，卻對員工加薪遲遲無共識，長期累積加薪幅度過低，員工難以接受；門診新系統未經充分評估直接上線，導致混亂，卻將問題推給基層，缺乏有效的因應方案與自省能力，令人擔憂嘉基的管理效能及未來競爭力。

工會提出三大訴求，首先是啟動全面加薪，誠實說明財務狀況，提出普遍加薪計劃，解決薪資停滯與倒掛問題；其次立即改善系統問題，高層應公開承擔責任，提出具體修復與改善計劃；最後要補償員工損失，針對因管理疏失導致的超時工時及負荷，應提出補償方案，避免不公平待遇。

工會強調，嘉基有今日的規模是全體員工努力的成果，大家辛苦了，工會堅定捍衛員工的權益，呼籲高層負起責任，提出具體行動，確保醫院、員工與患者的永續發展。

嘉基指出，嘉基近年仍持續推動多項與薪資和獎金有關的措施，近年來即使在疫情期間每年均有調增薪資，且因應每年營運結果，即時回饋全體員工年度獎勵金，給予同仁實質加薪，整體所得優於嘉義醫療產業行情，且用人費用逐年增加，人事成本佔收入比例達50%上下，已超過多數醫學中心之人事費用佔率，顯見嘉基照顧員工不遺餘力。

嘉基表示，近期院方所屬法人購置土地與地上物，其中部分目的即是希望現階段提供員工住宿休閒用途，以營造幸福職場和積極留任員工的目標，惟目前相關計畫尚處初期階段，距未來發展仍有很長一段時程。

嘉基強調，新資訊系統的上線有擬訂妥善的配套與相關因應措施，第一波新資訊系統12月5日導入門診作業，系統轉換前三個月便提供並邀請臨床醫師試用，及熟悉新系統的介面與功能，每週末進行完整測試，上線前多次在院內訊息平台布達告知同仁，當天於院方官網對外公告，但在升級過程中，院方深知系統轉換可能導致系統運作緩慢，或暫時性中斷，為此已制定了完善的應變措施，以確保病患的權益及醫療質量不受影響，因此在12月5、6日兩天安排大批行政同仁在門診現場協助病人，同時針對臨床作業面所反應的問題，進行迅速的改善處理。

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