嘉義耶誕活動多！爵士音樂會、藝人分享會、「手鐘」表演輪番登場

嘉義基督教醫院12月19日晚間6點半將舉辦爵士音樂會，傳遞耶誕節歡樂氣氛。（嘉義基督教醫院提供）

2024/12/12 18:41

〔記者王善嬿／嘉義報導〕12月25日耶誕節將至，嘉義地區活動一波接一波，嘉義基督教醫院19日晚間6點半舉行爵士音樂會，邀請席克斯爵士樂團演出多元曲目，帶動耶誕節歡樂氣氛；嘉義市蘭潭教會21日晚間7點半舉行耶誕晚會，邀請藝人葉歡分享走過憂鬱低潮的生命經驗。

嘉義貴格會活水教會21日晚間7點舉行耶誕晚會，該會保有10至14世紀歐洲教會使用的樂器「手鐘」，牧師周道揚運用音樂專業，帶領會眾以「手鐘」進行音樂表演，當晚還有結合三隻小豬、長髮公主、小紅帽童話故事的音樂劇，用音樂散播耶穌的愛。

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嘉義基督教醫院19日晚間6點半，在路加堂國際會議廳舉辦爵士音樂會，邀請席克斯爵士樂團演奏具多元風格的爵士樂，透過音樂傳遞耶誕節的溫馨與歡樂，免費入場。

嘉義縣竹崎鄉鹿滿社區發展協會21日下午3點至晚上9點，在鹿滿社區活動中心舉行「聖誕童樂會」，規劃大地遊戲、大餐派對、營火晚會、鹿滿傳說派送大會等節目，邀請竹崎地區大、小朋友提前歡度耶誕節，需預約報名、每人300元。

嘉義市紅瓦里每年耶誕節至新年元旦都會在戶外教室擺設不同主題裝置藝術，今年由紅瓦里學童繪製耶誕畫作，結合展示燈箱打造藝術走廊，成為嘉油鐵馬道限定耶誕景點。

嘉義貴格會活水教會耶誕晚會以往結合詩歌、音樂劇。（嘉義貴格會活水教會提供）

嘉義市蘭潭教會21日晚間7點半舉行耶誕晚會，邀藝人葉歡分享生命經驗。（蘭潭教會提供）

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