惡劣！竊嫌偷走嘉義山區400多個道路標誌變賣 威脅行車安全

嘉義縣山區道路400多個行車標誌遭偷走變賣。（中埔警分局提供）

2024/12/12 10:29

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣山區最近陸續發生反光牌、方向導引牌等標誌牌不翼而飛事件，嚴重威脅山路行車安全，嘉義縣警中埔分局獲報深入追查，經抽絲剝繭過濾監視器，鎖定楊姓竊嫌犯案，飛象過河前往屏東縣九如鄉緝捕楊嫌，犯嫌供稱缺錢花用，靠Google街景圖搜尋目標偷走400多個道路標誌賣到資源回收場，警訊後將楊嫌依竊盜及公共危險罪嫌案函送法辦。

中埔警分局公田所接獲工程包商報案，指稱11月底剛設置在嘉義縣草山村山區道路的多面標誌及反光牌遭竊，警方隨即擴大清查，查出設置在番路鄉、中埔鄉及大埔鄉多處山區道路，總計有400多面道路標誌反光牌及方向導引牌面遭竊，總損失金額約121萬元，而且嚴重危及山區道路行車安全。

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由於事態嚴重，中埔警分局路隨即成立專案小組全力偵辦，但山區沿線道路監視器少，偵查難度很高，經公田所黃姓副所長發揮鍥而不捨之精神，僅靠有限監視鏡頭，連日過濾上百部車輛後，鷹眼鎖定楊男駕駛的自小客車涉有重嫌。

經進一步追查，專案小組人員認為楊某涉嫌重大，立即向嘉義地方法院聲請搜索票，不過楊嫌為躲避追捕四處躲藏，經幹員連日搜尋跟監，10日終在屏東縣九如鄉一處民宅發現楊嫌行蹤，當場起出數10面標誌反光牌及涉案工具等證物。

見行跡敗露，楊嫌坦承因缺錢花用，先以Google街景圖搜尋目標後，特地從屏東跑到嘉義做案，並鎖定山區車流、人煙較少的地方下手，警訊後依竊盜、公共危險罪案函送嘉義地方檢察署偵辦。

嘉義縣山區狹隘多彎的道路標誌遭偷走變賣。（中埔警分局提供）

嘉義縣山區道路標誌遭偷走變賣。（中埔警分局提供）

楊姓竊嫌從屏東到嘉義縣山區道路偷竊標誌。（中埔警分局提供）

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