太極門嘉義道館慶週年 三尊神龍吸睛

太極門嘉義道館製作三尊神龍「嘉行義氣龍」、「天慶神龍」及「霹靂神龍」。（太極門嘉義道館提供）

2024/09/29 17:04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕太極門氣功養生學會嘉義道館慶祝成立一週年，今天在嘉義縣水上鄉白人牙膏觀光工廠的戴相府舉辦「龍躍嘉義 開創新局 良心啟航 福氣嘉滿」館慶活動，由南台灣神氣家族製作的三尊神龍「嘉行義氣龍」、「天慶神龍」及「霹靂神龍」耀眼亮相，在舞台、廣場翻騰穿梭，近400人在場觀賞，相當熱鬧。

太極門弟子代表掌門人洪道子說，希望來自各行各業、各年齡層的弟子能夠運用在太極門學到的知識，發揮正向能量，創造良善的循環；慶祝儀式有嘉義市議員黃盈智、黃大祐、張秀華、李奕德、鄭光宏、傅大偉、王浩及嘉義縣議員王啓澧、江佩曄、番路鄉長蕭博勝、太保市長鄭淑分等到場參與。

江佩曄說，太極門結合醫學、哲學、武學及文化，形成善的循環，令人感佩；張秀華表示，神龍展演讓她很感動，太極門是修身養性之處，推動全民運動有所貢獻；鄭光宏說，神龍由弟子一針一線製成，展演精彩。

慶祝活動有太極門神鼓陣、飄扇舞，Energy Boys & Energy Girls帶來演出，還有二胡團、歌仔戲和中國笛展演、中醫師沈睦森進行健康養生講座，太極門合唱團則以歌聲感動在場觀眾。

來賓擊鼓祈願。（太極門嘉義道館提供）

神龍在舞台上舞動。（太極門嘉義道館提供）

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