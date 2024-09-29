布袋潑水節清涼解熱 品嚐美味海鮮料理

各式美味的海鮮料理。（記者林宜樟攝）

2024/09/29 15:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕時序入秋，但仍豔陽高照，嘉義縣布袋街區觀光發展協會今天首度舉辦「布袋潑水節」，在高跟鞋教堂邀請民眾拿水槍玩水，並推出各式美味的海鮮料理，帶著遊客暢遊布袋，品嚐美食。

嘉義縣布袋街區觀光發展協會理事長游志豪、雲嘉南濱海國家風景區管理處長許宗民、布袋鎮長蔡瑋傑、縣議員翁聰賢等參與潑水節活動，介紹海鮮料理，還向民眾噴水，清涼解熱。

游志豪說，布袋天氣炎熱少雨，透過經濟部商業發展署輔導及構思，決定舉辦潑水節活動，有在地特色市集、街頭藝人、玩水氣墊及水槍大戰，未來希望能固定辦理，潑水節也舉辦一日遊踩線活動，帶領遊客走訪好美里船屋、好美里彩繪村、布袋魚市場及布袋文創遊客中心，讓遊客來布袋鎮遊玩時有更多元的選擇。

游志豪表示，布袋鎮是天然資源豐富，擁有布袋漁港及生態賞鳥等獨特地理環境優勢，透過布袋串聯嘉義東石及澎湖馬公等創新遊程，可提升遊客住宿在布袋、東石或台南北門等地民宿的意願，遊客也能搭乘「台灣好行」在布袋進行小旅行。

游志豪說，在地商圈店家持續精進海鮮料理菜色，如蛤蜊蒸蛋、蚵仔酥、黃金烏魚子炒飯、巨無霸海鮮肉圓、白蝦、香酥鰻魚白菜羹等，縣府舉辦的嘉義縣購物節正在進行中，歡迎遊客來布袋消費，抽大獎。

比基尼辣妹端出海鮮料理。（記者林宜樟攝）

布袋潑水節可拿水槍射水。（記者林宜樟攝）

布袋街區觀光發展協會介紹當地遊程。（記者林宜樟攝）

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