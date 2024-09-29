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布袋鎮農村文化季 阿嬤穿婚紗開心走秀

90歲的謝林彩娥（中）由三男陪同走秀，開心笑著。（記者林宜樟攝）

90歲的謝林彩娥（中）由三男陪同走秀，開心笑著。（記者林宜樟攝）

2024/09/29 15:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮西安社區發展協會昨、今2天舉辦「布袋鎮農村文化季」，有感於當地許多長輩沒穿過婚紗，今天在過溝公園舉辦「阿嬤ㄟ新娘衫」活動，阿嬤們穿上美麗的婚紗走秀，非常開心，直說「圓了穿婚紗的夢想」。

西安社區發展協會總幹事李麗芬說，布袋鎮農村文化季由嘉義縣府、布袋鎮公所及行政院雲嘉南區聯合服務中心指導，協會籌劃主辦，過溝城隍廟、嘉義縣體育會及布袋鎮農會協辦，讓遊客走讀在地、控窯及逛市集，平時聽到當地許多阿嬤提及沒有穿過婚紗，因此舉辦走秀活動，讓在地長輩參與。

走秀活動今天由名媒婆黃淑晴主持，東吳高職師生協助彩妝，15組阿嬤部分由先生陪同參與，部分由兒子、媳婦陪同走秀，布袋鎮長蔡瑋傑、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁一同參與，氣氛熱鬧。

參與活動最高齡的是90歲的謝林彩娥，她出生自過溝當地首富家庭，18歲時嫁給當公務員的先生，因家庭富裕，是當時罕見有穿過婚紗的新娘，且子孫滿堂，家族有44人，有14位曾孫。

今年謝林彩娥的先生過世，協會邀請她參加婚紗走秀，相隔72年再度穿上婚紗，由三男牽著她的手走過紅毯，後方則是72歲的長男謝國陽與69歲的長媳余金治，家族20多人出席盛會，謝林彩娥展露笑容，相當溫馨。

剛化妝完成的阿嬤們開心合影。（記者林宜樟攝）

剛化妝完成的阿嬤們開心合影。（記者林宜樟攝）

15組布袋過溝的阿嬤穿上婚紗走秀。（圖由黃淑晴提供）

15組布袋過溝的阿嬤穿上婚紗走秀。（圖由黃淑晴提供）

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