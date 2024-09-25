嘉義縣教師節表揚 縣府宣布明年發600元禮券

嘉義縣長翁章梁（左）頒獎給師鐸獎得主永慶高中校長郭春松（右）。（記者林宜樟攝）

2024/09/25 17:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕教師節將至，嘉義縣政府今天舉辦教師節表揚大會，表揚師鐸獎得主、資深優良教師及特殊優良教師，共310位教師受獎；今年縣府則是發給教師祝賀卡片，頒發獎金給資深服務教師，縣長翁章梁說，目前已與教育處商討明年度教育預算，預計教師節將發放600元禮券給所有老師。

翁章梁說，最近各縣市政府給予教師節的禮券、禮品引發關注，社會各界對老師表達敬意，不會吝惜給予老師更多的鼓勵與感謝，縣府曾發放禮券，但因缺乏相關條例支持，後來停止發放；由於發放禮券必須擬定相關要點規定，今年時程不及，經與教育處商討，決定明年發放600元禮券，將儘速擬定發放要點及對象等，也請議會支持。

請繼續往下閱讀...

翁章梁昨頒獎給師鐸獎得主永慶高中校長郭春松及協同高中老師黃明真，以及獲得教育奉獻獎的退休校長李永山，並表揚33位特殊優良教師、服務屆滿40年及服務屆滿10年以上的老師；服務滿10年獲獎金4000元，20年6000元，30年8000元，40年10000元。

郭春松表示，期許自己是教育的「夢想者」，稱職的「夢行者」，盡最大努力創造適合孩子學習的環境；黃明真在輔導特殊學生的過程激發教學動力，她勉勵老師若發現孩子想走不一樣的路，可發揮熱誠，陪伴孩子創造更寬廣的路。

黃明真老師（右）獲得今年師鐸獎榮譽。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁宣布明年教師節將發600元禮券感謝老師。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法