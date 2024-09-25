投入3億多元 嘉縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心動土

嘉義縣消防局災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心大樓今天動土。（記者林宜樟攝）

2024/09/25 15:48

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府獲得內政部消防署補助，加上自籌經費，以3億300多萬元興建嘉義縣消防局災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心大樓，今天動土，預計2026年中完工，提升嘉義縣防災救災能量。

縣長翁章梁、內政部主任秘書黃駿逸、消防署長蕭煥章、議長張明達、消防局長蔡建安參與動土儀式，祈求新建辦公大樓施工過程順利、平安。

翁章梁說，大樓新建工程經費向內政部消防署爭取前瞻基礎建設計畫經費補助1億9000萬元，縣府自籌款1億1300萬餘元，預計興建3層樓總樓地板面積計4520平方公尺的辦公大樓，期待完工後提升救災能量，保障縣民的生命財產安全。

蕭煥章說，此大樓是中央與地方共同努力的方向與目標，期待透過硬體建設以及人員訓練，為嘉義縣提供最好的整備。

嘉義縣消防局表示，隨科技進步與環境改變，災害越來越複雜，為應對各種突發事件，提升應急處置能力，新的災害應變中心將擴大規模，配備最完善的軟硬體設備，透過完善的災情管理系統及資通訊設備，因應各類災害事故，提高縣府應急指揮效率。

而防災教育館將成為縣民了解防災知識、提升防災能力的重要場所，提高縣民的防災意識和自救能力，讓民眾掌握基本的防災知識和技能，做到「預防勝於救災」；特搜大隊進駐則能提昇特種搜救救災量能，達到預防災難發生及提升應變能力目標。

來賓執金鏟進行動土儀式。（記者林宜樟攝）

嘉義縣消防局災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心大樓模擬圖。（嘉義縣消防局提供）

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