飼主通報犬隻被人攻擊 未盡管理責任全都被罰

周女飼養的犬隻被攻擊。（嘉義縣家畜所提供）

2024/09/25 14:40

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣家畜疾病防治所去年底接獲大林鎮周女通報，飼養犬隻遭簡姓兄弟持鐵棍與玩具槍攻擊受傷，然而家畜所進行調查發現，周女未善盡犬隻管領責任，多次疏縱犬隻，勸導仍未改善，還追咬簡姓兄弟家人，導致簡姓兄弟受傷；經調查，周女與簡姓兄弟及其配偶均未為所飼養犬隻完成寵物晶片、絕育與狂犬病注射等，家畜所日前依動物保護法與動物傳染病防治條例中有關傷害、犬隻疏縱與飼主責任等規定，對開罰4人共27萬9千元。

嘉義縣家畜所長林珮如表示，報案人周姓女子共飼養7犬隻，未盡寵物晶片、絕育與狂犬病注射等飼主責任，並長期放任犬隻在外遊蕩追咬路人，屢勸不聽，多次追逐簡姓兄弟家人甚至追咬幼兒，簡姓兄弟坦承因氣憤持鐵棍與玩具槍攻擊犬隻造成輕傷，續查簡兄、簡弟配偶也分別飼養犬隻，並未依規定盡飼主責任。

林珮如說，周女確實疏縱犬隻，且管領的7犬隻皆無寵物登記資料、未予以絕育及未施打狂犬病，違反動保法與動傳條例，遭開罰8萬6千元。簡姓兄弟因故意攻擊犬隻造成傷害，依動保法分別開罰1萬5千元；簡兄與簡弟配偶另依動保法分別再開罰8萬6千元。

林珮如表示，今年初六腳鄉也有民眾不滿鄰居犬隻長期吠叫噪音，憤而持BB槍攻擊案件，雖依動保法開罰，但追究乃飼主未善盡管領責任，且分析警察局提供民眾因「動物竄出」報案案件內容，與嘉義縣精準捕抓通報案件處置內容，發現追車咬人、造成環境糟亂與噪音等肇事犬隻7成以上有主人，其中餵養造成犬隻群聚肇事比例佔7成5，顯示民眾缺乏動保意識，請飼主務必管領好，家畜所將持續加強執法。

周女飼養犬隻未善盡責任被開罰。（嘉義縣家畜所提供）

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