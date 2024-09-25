中埔驚見2鼬獾屍體疑狂犬病？家畜所人員到場未發現動物屍體

有民眾在中埔鄉中埔橋石硦溪河堤發現鼬獾屍體。（擷取自臉書『嘉義綠豆大小事』）

2024/09/25 14:36

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉有民眾在中埔橋上游石硦溪河堤接連發現2具鼬獾屍體，因附近常有流浪犬出沒，擔心有狂犬病疫情發生；嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，已派員現勘，不過未發現鼬獾屍體，呼籲民眾發現如鼬獾等野生動物屍體，或原本夜間活動的鼬獾突然在白天出沒，都可立即通報家畜所到場捕捉採驗。

一名許姓網友今在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼文，在中埔橋上游的石硦溪左岸河堤，發現2隻同樣動物死屍，且2具屍體距離約幾十公尺，懷疑是「病死？」「狂犬病？」還說附近有很多「浪浪」。

林珮如說，已派員在網友所述地點搜尋，但還未發現網友所貼文的野生動物屍體，從影片研判2具動物屍體應都是鼬獾。

林珮如表示，因人類餵食流浪犬貓，有些野生動物也因此被餵食，讓狂犬病等疫情快速傳播，依據以往經驗，接獲通報捕捉的鼬獾，驗出狂犬病陽性機率偏高，原本夜間行動、膽子小的鼬獾，可能因狂犬病狂暴期呈現有如「喪屍」行為，例如在白天闖入民宅，甚至發生亂咬人等狀況。

林珮如說，近來網路流傳影片包括民眾為路倒鼬獾CPR、誤認鼬獾為流浪犬貓等，其實都是NG行為，她提醒民眾，鼬獾屬於夜行性動物、膽子小，如白天看見鼬獾出沒住宅區，或發現可疑野生動物屍體，請立即通報家畜所或打農業部專線0800-761-590，勿自行接觸、處理，如被野生動物、流浪犬隻咬傷，請立刻就醫。

民眾張貼發現鼬獾屍體河堤影片，不過嘉義縣家畜所人員趕往，並未發現影片中的鼬獾屍體。（擷取自臉書『嘉義綠豆大小事』）

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