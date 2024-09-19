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最美鐵道秘境！阿里山眠月線假日一位難求 可於平日造訪

被譽為台灣最美鐵道秘境的阿里山「 眠月線」。（林業及自然保育署嘉義分署提供）

被譽為台灣最美鐵道秘境的阿里山「 眠月線」。（林業及自然保育署嘉義分署提供）

2024/09/19 13:35

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕被譽為台灣最美鐵道秘境的「阿里山眠月線」，由於進入必須申請「台灣一葉蘭自然保留區」入園許可，每日上限為350人，目前假日大多額滿，非假日則有空額，林業及自然保育署嘉義分署建議山友利用平常日造訪眠月線。

1915年完工通車的眠月線，為阿里山林場線鐵路主要支線，1999年因921大地震整條路線坍方崩壞，眠月線鐵路嚴重毀損停駛，88風災更是重創眠月線，一度基於安全考量禁止進入，整修之後才解除山禁。

嘉義分署副分暑長李定忠表示，近來的「凱米」颱風與午後雷陣雨，眠月線並未傳出災情，但目前仍是雨季，午後常有強降雨，往往會出現雨瀑，尤其是4.5公里處大崩塌地遇豪雨就會形成水瀑，通過時有安全疑慮，山友進入眠月線要注意天候變化，通行隧道及鐵路棧橋路段也務必小心。

李定忠指出，進入眠月線必須申請「台灣一葉蘭自然保留區」入園許可，預約申請時間為進入日期前60-5日止，每日受理申請人數上限為350人；系統會於進入日期前30日起進行抽籤，之後逐日抽選候補名額，至進入日期前5日止。

李姓山友說，廢棄的枕木鐵道、鐵道橋、幽暗隧道及傾頹舊車站都呈現著神祕氣息，宛若訴說著眠月線百年歷史，是台灣世界級的鐵道秘境，沿途景致優美，不過有些地方必須手腳並用才能通過，考驗體力與毅力，是非常棒的鐵道健行路線，更是追溯台灣林業史必走之路徑。

消失的森林鐵道阿里山「 眠月線」。（林業及自然保育署嘉義分署提供）

消失的森林鐵道阿里山「 眠月線」。（林業及自然保育署嘉義分署提供）

鐵道秘境的阿里山「 眠月線」考驗體力與毅力。（林業及自然保育署嘉義分署提供）

鐵道秘境的阿里山「 眠月線」考驗體力與毅力。（林業及自然保育署嘉義分署提供）

鐵道秘境的阿里山「 眠月線」艱鉅路段。（林業及自然保育署嘉義分署提供）

鐵道秘境的阿里山「 眠月線」艱鉅路段。（林業及自然保育署嘉義分署提供）

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