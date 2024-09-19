台灣國家防災日救災動員演練 多國代表隊觀摩

內政部長劉世芳（前中）到嘉義縣消防局第二大隊雙福分隊了解國家防災日演練概況。（記者蔡宗勳攝）

2024/09/19 12:44

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕921國家防災日大規模震災救災動員演練今年移師嘉義縣舉辦，以嘉義前緣構造暨梅山斷層發生規模7.3的地震作為情境背景，今天上午在雙福消防分隊預演時，有美、日、德、韓等國消防救災團隊共襄盛舉，還有多個國家駐台代表觀摩，並與內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章及台灣特搜隊熱烈交流。

國家防災日大規模震災救災動員演練，今天上午在嘉義縣消防局第二大隊雙福分隊進行搜索及救援（ASR）作業演練，現場佈置震後場景，由搜救人員進行牆面支撐、水平破壞、重物搬移、向下破壞、繩索救援、H鋼切割等作業，操作隊伍有消防署特種搜救隊、桃園市、台南市、台東縣特種搜救隊，並有日本3人、菲律賓10人、德國6人及韓國6人實際操作。

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劉世芳主持簡報時強調，防災是全體國民的重要責任，尤其面對隨時可能來臨的大規模地震，必須全方位準備，確保災害發生時能夠迅速、有序地應對。

簡報後，與會國外團隊發言踴躍，其中美國代表提到目前消防救災單位使用的無人機普遍過於輕巧，無法執行長距離或需要載重的救援任務，是否考量併入工業用的大型無人機；蕭煥章答稱，現有無人機確有搜索範圍有限等窘境，但已經擴充大型的無人機，載重可達40公斤，而且無人機國家團隊就在嘉義縣，未來會積極提升無人機設備，讓救災更迅速確實。

這次參與演練的單位有美國、日本、德國、韓國、斐濟、波蘭、立陶宛、菲律賓等國家團隊，還有歐洲經貿辦事處、德國、匈牙利、澳洲、馬來西亞、加拿大、史瓦帝尼、瑞典、義大利、波蘭、紐西蘭及立陶宛等駐台館處代表共同觀摩。

國家防災日大規模震災救災動員演練，與會的外國團隊對台灣救援量能豎起姆指稱讚。（記者蔡宗勳攝）

國家防災日大規模震災救災動員演練簡報。（記者蔡宗勳攝）

外國團隊參與台灣國家防災日大規模震災救災動員演練。（記者蔡宗勳攝）

國家防災日大規模震災救災動員演練國外團隊提問熱烈。（記者蔡宗勳攝）

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