代轉家書藉機性侵獄友妻 男子被判刑6年

嘉義地方法院。（資料照）

2024/09/18 14:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕林姓男子受獄友所託，轉交家書給同性婚姻妻子（成年男子，性別認同為女性），不料，林男藉機誘騙獄友妻子到嘉義性侵，還揚言「如不配合就讓妳老公在監獄不好過」，多次性侵得逞，直到該名獄友出獄發現妻子不願有親密行為、有憂鬱傾向，全案才曝光，嘉義地方法院一審依強制性交罪，判處林男6年有期徒刑。

判決書指出，林男2021年出獄前受獄友託付轉交家書給妻子，並協助妻子找工作，林男出獄後與獄友妻子相約在高雄市見面，見面後林男竟起色心，推託書信放在嘉義住處，邀約獄友妻子到嘉義拿信，再誘騙她到住處加以性侵，性侵後仍不交付書信，持續以交付書信、幫忙找工作等理由，至少3度性侵獄友妻子得逞，一旦女方不配合，林男就揚言「讓妳先生在監獄不好過」。

判決書指出，林男不斷以交付書信為由性侵獄友妻子，對方如不配合就打對方，還拿1500元要對方不可說出去，該名獄友出獄後欲抱妻子，發現妻子會推開他、有憂鬱傾向，才知妻子遭性侵。

林男辯稱，曾金援獄友妻子、兩人曾交往，因他提分手對方心有不甘誣陷他，還提出智能障礙鑑定，辯稱自己是心智缺陷之人等。

合議庭法官審理認為，林男曾有EMT執照、從事鋁門氣密窗工作、開代銷公司等，工作經歷多元，還曾有強盜、妨害性自主、詐欺、毒品前科，對林男辯詞不採信，並依累犯加重其刑，判刑6年。

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