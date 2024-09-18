越南傳統奧黛創新風 新住民二代做出獨特「現黛」服飾

長庚科技大學二技進修部二年級學生朱秀蓮（右）與同學黃慈慧做出年輕人喜歡的現代「奧黛」服飾。（記者林宜樟攝）

2024/09/18 12:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕長庚科技大學二技進修部二年級學生朱秀蓮是新住民二代，她與同學黃慈慧將越南傳統服飾「奧黛」進行創新設計，入選內政部移民署第10屆「新住民築夢計畫」，實際前往越南落實設計理念，做出年輕人喜歡的現代奧黛服飾，成果將在10月4日晚間將在嘉義縣朴子好書室發表。

朱秀蓮在越南出生，6歲時到台灣定居，她回憶年幼時爸爸希望她學護理，國中時因爸爸生病，媽媽要上班維持家計，她在在病院陪伴爸爸，因而堅定念護理志向，也如願考上護理系，去年因得知內政部移民署辦理「新住民築夢計畫」，著手準備。

朱秀蓮說，「奧黛」是越南的傳統服飾，她年幼時看到親戚、鄰居、明星穿著，覺得很漂亮，但自己沒機會穿，後來聽母親提到以前的越南女性會挑選布料，剪裁成最適合自己的「奧黛」，但年輕人已逐漸少穿；母親的回憶讓朱秀蓮思考，將「奧黛」與潮流節合，向在越南擔任裁縫師的舅媽和阿姨學習，以越南傳統服飾為元素與現代潮流結合，設計符合年輕人喜好的「奧黛」。

朱秀蓮與母親蘇氏牒及台灣同學黃慈慧3人組隊參加移民署提案，畫出3張新式奧黛的設計圖，入選「新住民築夢計畫」，希望能回越南依設計圖做出適合年輕人穿的服飾。

黃慈慧說，因得知朱秀蓮的想法，加上自己想踏出書本，體驗異國文化，因此組成團隊，今年暑假期間到越南兩週學習手藝，保留傳統服飾的元素，添加年輕人喜歡的風格及布料，終於完成3套創新奧黛。

朱秀蓮（中）與黃慈慧（左）接受訪問。（記者林宜樟攝）

創新的越南服飾「奧黛」設計圖。（朱秀蓮提供）

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