「進擊的巨人」漫畫被丟了！兒子怒提告 6旬母判罰5000元

全套的「進擊的巨人」價值不斐。（記者林宜樟攝）

2024/09/17 07:35

首次上稿 09/16 22:42

更新時間 09/17 07:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣一名60多歲女子與20多歲兒子相處不睦，今年2月時，母親認為兒子堆在家的漫畫書受潮，直接將32本日本知名漫畫「進擊的巨人（全套為34本）」扔掉回收，兒子發現憤而提告；案經檢警調查起訴，嘉義地方法院日前以簡易判決處刑，依毀損罪判罰母親5000元，得易服勞役。

請繼續往下閱讀...

「進擊的巨人」是日本漫畫家是日本漫畫家諫山創所創作，於2021年4月完結，全套34本，作品在全世界很受歡迎，全球累計發行量逾1億冊，曾製作成動畫、動畫電影、真人電影、手機遊戲及單機遊戲。

漫畫故事描述人類與巨人之間的鬥爭，由主角艾連對抗巨人開始，與同伴走出高牆，探索未知世界之謎，劇情一再反轉，被許多漫畫迷譽為「神作」，網路評論此漫畫反映「當今社會中青年人所感受到的絕望」，讀者年齡層廣泛，從青少年到成人均有。

據了解，嘉義這對母子同住，但兩人關係不睦，兒子收藏許多漫畫與雜誌，因難以斷捨離，大量堆放在住家；對兒子的收藏品，母親並不認同，常認為住家空間放不下這些書，頗為煩惱。

今年2月6日傍晚5點多，母親因認為漫畫受潮，未告知兒子就將32本「進擊的巨人」全數扔掉回收，兒子發現漫畫被扔，有部分冊數已絕版，難以再買到，氣到報警提告。

警方偵訊時，母親坦承扔掉兒子的漫畫，也表達意願要和解；檢方偵訊時母親未到庭，檢察官曾詢問兒子是否要再開一次庭，再傳母親到場，讓母子對話和解，兒子表示不用再開庭，他堅持提告，檢方因而依刑法毀損罪提起公訴。

嘉義地院法官審理認為，兩人為母子關係，但母親應尊重兒子對於其所有物的權利，而不應恣意犯行，所為未能尊重兒子的財產權，實屬不當；母親有意願與兒子和解，但兒子因其個人因素考量而不願和解，母親未能賠償兒子損失，考量犯行手段輕微、毀棄物品價值非高，判罰5000元。

「進擊的巨人」已有多冊絕版。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法