穿山甲現身阿里山公路 退休師保護過馬路避免路殺

穿山甲在阿里山公路過馬路。（記者林宜樟翻攝）

2024/09/16 19:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣香林國小退休主任黃源明日前在嘉義縣阿里山公路發現一隻穿山甲在公路上前進，為避免穿山甲遭路殺，黃源明保護穿山甲，並引導牠慢慢走進草叢；黃源明今天在臉書貼出影片，穿山甲搖搖晃晃走路的模樣讓許多網友直說「可愛」，也有多人分享在公路看到穿山甲的經驗，提醒民眾留意路況，避免傷及動物。

黃源明擅長攝影，經營知名臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」多年，被稱為「阿里山達人」；他表示，日前回阿里山的路上，來到海拔約2000公尺的路段，突然在公路前方的右側標線，看到穿山甲搖搖晃晃往前進。

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黃源明說，由於阿里山公路來往車輛多，車速也不慢，用路人不一定會看到路旁的野生動物，當時穿山甲出現在非彎道的直線路段，因此他決定打雙黃燈暫停，下車觀察；當時穿山甲沿著標線前進，似乎在尋找往路旁草叢的通道，但無法通過排水溝。

黃源明說，他保持距離，用長鏡頭相機紀錄過程，看著穿山甲來回移動，找不到適合通道，當時一邊記錄一邊提醒來往車輛，幸好公車等大小車輛都看懂他的行動，最後拿一根芒草慢慢引導穿山甲穿越雙黃線，終於成功讓牠進入對向的草叢。

黃源明說，當天是平日，來往車輛不多，感謝用路人的禮讓，還好穿山甲成功脫困。

影片貼出後引發網友熱烈回應，有網友說「生存環境危機四伏」、「行車放慢、不放養餵養遊蕩犬貓，就是在保護穿山甲」、「希望交通部和農業部可以合作打造生態廊道」，希望能夠好好保育動物。

穿山甲在阿里山公路旁行走。（記者林宜樟翻攝）

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