婦出遊昏倒「AED竟沒電」搶救無效 山友怒轟：錯失救人時機

嘉義縣公共場所廣設俗稱「傻瓜電擊器」的AED。圖非本事件AED。（記者蔡宗勳攝）

2024/09/12 19:07

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台中張姓婦人8月24日跟團到嘉義縣阿里山二延平步道旅遊，在步道起點涼亭集合時突倒地昏迷，同行友人立刻幫她做CPR急救，通報鄰近的中埔警分局公田派出所攜帶俗稱「傻瓜電擊器」的AED救援，AED卻出現電量不足狀況，張婦送醫急救仍告不治；家屬質疑AED維護不當，致延誤救人時機，蔡姓目擊者今天也向本報投訴，抨擊AED緊急狀況要使用時竟然沒電，甚為離譜。

據了解，從拍攝的影片可看到，張姓婦人當天下午2點49分還算正常，3點07分出現身體不適，領隊開始打119，張婦倒地前表情非常痛苦，不斷向同行友人反映胸口不舒服，接著就昏迷倒地。其他人趕緊通知119，同時聯繫1公里外的派出所趕快帶心臟電擊器上山，沒想到AED電量不足，只運作一下下就完全沒反應，現場所有人輪流急救40分鐘，救護車才抵達，將婦人送往鄰近救護站後，還是宣告不治。

蔡姓目擊者說，8月24日下午約3點到二延平步道登山，中途遇到一名女性路倒，現場有人通報警消，且有一名護理身分登山客緊急施行CPR急救，但當公田派出所警方帶著AED到場救援，該名護理身分登山客發現AED竟沒電，無法使用，錯失救援時機。

蔡姓目擊者認為，AED設備是政府規定設置，而且是常態性設備，遇到緊急狀況要使用時竟然沒電，甚為離譜，希望記者予以報導。

中埔警分局指出，公田所由民間捐贈設置的AED機具，經查，電池使用期限為114年11月，設備廠商均有定期維護；另指定負責管理員於113年上半年均有檢查AED電池、耗材有效日期及功能，皆能正常運作，這次AED設備顯示電量不足原因，已由廠商保管送驗中，尚待了解；另已通知AED設備廠商檢查該設備並更換電池，目前顯示為正常使用狀態。

中埔警分局說，將持續要求落實每半年定期AED設備管理維護，以便在關鍵的救命時刻發揮正常的功能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法