嘉義大埔鄉AI智慧導覽上線 「藍色公路」AR呈現還能抓寶

嘉義縣大埔鄉湖光山色的美景，透過結合5G與AI智慧導覽科技，民眾可線上360度環景觀賞，前往景點旅遊還能集點玩遊戲。（嘉義縣政府提供）

2024/09/11 18:15

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大埔鄉獲數位發展部數位產業署計畫經費支持，成為全縣第一個結合5G與AI智慧導覽的鄉鎮市，遊客運用手機、平板掃描二維條碼QR Code，除了提供隨身中、英、日、韓等多國語言導覽，「藍色公路」透過360度環景呈現，還能透過AR擴增實境互動遊戲，讓國內外遊客智慧暢遊大埔鄉。

嘉義縣文化觀光局今在蒜頭糖廠舉行「5G大埔藍色公路AI逍遙遊」記者會，縣長翁章梁、數位發展部數位產業署主秘黃雅萍、嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴、大埔鄉長吳明勲等人，網路上線「藍色公路AR遊戲」，體驗透過手機、平板暢遊大埔，探索包括觀景台、山豬島、同心橋、北極殿、小提琴島等景點。

翁章梁說，大埔鄉地處偏鄉，旅遊服務量能較不足，現在透過5G智慧導覽、360度環景畫面、多國語言，讓大埔觀光邁向國際化，國內外遊客在山區、水岸都可自助體驗智慧旅遊。

翁章梁表示，為建造曾文水庫，原有大埔鄉聚落被淹沒在水庫底下，為保持良好水環境，務農發展受限制，大埔鄉民犧牲多年，造就曾文水庫豐富自然景觀、人文資源，藍色公路如擁有絕世美顏的世外桃源，邀請國內外遊客來大埔觀光旅遊，增進大埔人收入。

文觀局表示，大埔鄉獲數發部數產署「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」支持，導入AI智慧導覽科技，不只能在景點用手機掃描特定地標，自動辨識景點產生AR虛實互動導覽，探索景點後還可進行遊戲收集景點地圖，從遊程分析旅客性格生成牌卡，分享至社群找同好，增添旅程的趣味性與挑戰性。

吳明勲表示，去年鄉公所創立「歡迎來大埔」APP手機應用程式，此次透過AI智慧導覽科技強化APP，精緻化大埔自助遊，讓遊客觀光更有品質且有效率。

嘉義縣大埔鄉首創運用AI智慧導覽科技，讓遊客線上360度環景暢遊大埔，還能AR互動玩遊戲。（記者王善嬿攝）

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