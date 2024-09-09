三角戀談判破裂！醋男開車衝撞情敵害命危 遭裁定收押

黃姓嫌犯開車衝撞情敵致重傷被依現行犯逮捕。（警方提供）

2024/09/09 20:20

〔記者丁偉杰、蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉7日發生一起三角戀談判破裂引發的重傷害案，黃男與情敵許男在車上起爭執，先將許男趕下車再自後衝撞，致許男重傷送醫仍未脫離險境，黃男被警方依殺人未遂等罪嫌移送法辦，經檢察官聲請羈押獲准。

警方調查，住在新北市的31歲黃姓嫌犯與蔡姓女子為男女情侶關係，交往期間，黃男送給蔡女一部轎車代步，黃男最近發現女友不再熱絡，經了解，得知蔡女另結新歡，與許姓男子熱戀中，約蔡女及許男談判。

警方表示，黃男7日搭高鐵南下嘉義，當天傍晚蔡女駕車搭載許男至嘉義高鐵站接黃男，3人一起至嘉義縣鹿草鄉某廟宇前談判，但在車內起爭執，黃男一氣趕蔡女及許男下車，黃男再駕車從後方衝撞許男，致許男整個人彈飛重摔地面，許男身受重傷經送醫急救仍有生命危險。

警方據報前往逮捕行凶的黃男，警訊後，依殺人未遂、強制等等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，經檢察官複訊後，以有逃亡之虞向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

嘉義地方法院今天表示，羈押庭中黃男坦承犯行，因其涉及殺人未遂、重傷害及強制罪嫌重大，且涉及5年以上有期徒刑重罪，因重罪經常誘發規避訴訟，具有逃亡理由，且為避免黃男自殘閃避刑責、不到庭接受審判，同時為確保後續偵、審通執行，而有羈押必要，因此，裁定羈押。另外，無積極事證認為黃男有串證可能，無禁見及通信必要。

黃姓嫌犯開車衝撞情敵致重傷，警訊後被移送法辦。（警方提供）

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