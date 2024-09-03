有條件線上申換護照開跑 雲嘉南辦事處示範流程

雲嘉南辦事處處長蕭勝中（左二）及主任林文俊（左一）等到場為民眾解說。（記者林宜樟攝）

2024/09/03 12:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為讓民眾更方便申換護照，外交部今天推出「有條件線上申換護照」措施，雲嘉南辦事處在更換護照現場為民眾示範線上申辦流程，處長蕭勝中表示，符合條件的民眾在家使用自然人憑證線上申換護照，完成線上繳費後14個工作天，可到台北領事事務局及外交部雲嘉南辦事處等地領取新護照。

蕭勝中說，隨Covid-19疫情趨緩，我國國境解封後，民眾出國及申辦護照需求遽增，外交部為設法改善民眾申辦護照久候情形，積極研議新的申辦護照方式，經參考英國、日本相關措施及作法，並歷經1年多的研議與籌備工作，今天起試辦線上申換護照措施，初期規劃領務局及外交部各辦事處每日限額受理，並滾動式逐步增加名額。

雲嘉南辦事處主任林文俊表示，便民措施是針對18歲以上、目前居住在國內且設有戶籍、最近一本護照已經逾期、護照資料頁個人記載事項不需要變更，僅為更新護照效期的民眾提供線上申辦服務，至於需變更護照個人資料，如中、外文姓（別）名或僑居加（移）簽及最近10年內有遺失護照紀錄的民眾，可選擇親辦或委任代辦方式臨櫃申換護照，雲嘉南辦事處去年申辦案件達26萬8千多件，從彰化至台南都有民眾前來申辦。

外交部雲嘉南辦事處今天宣導活動，模擬示範整體申辦流程，林文俊在現場向民眾說明此次新服務資訊，與民眾進行 「有獎徵答」活動，發送領事事務局吉祥物「波鴿」等禮品。詳細資訊可上外交部領事事務局官網「有條件式線上申換護照專區」查詢。

雲嘉南辦事處人員進行示範。（記者林宜樟攝）

雲嘉南辦事處向民眾說明線上申辦流程。（記者林宜樟攝）

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