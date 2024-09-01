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    南都汽車訪嘉義東石 推環境教育和種樹

    南都汽車與在地社區民眾一同種樹。（記者林宜樟攝）

    南都汽車與在地社區民眾一同種樹。（記者林宜樟攝）

    2024/09/01 17:59

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕南都汽車推動環境教育，今天到嘉義縣東石鄉塭仔社區，與在地的50分工作室合作，邀請民眾到訪鄉間，瞭解當地地層下陷、生態養殖，用在地特色物產進行DIY手作，與社區一同種樹，希望讓更多人重視生態環境。

    南都汽車表示，去年與台南市文化局合作在台南玉井的噍吧哖舉辦活動，也在嘉義市大溪厝舉辦環境教育活動，今年由台南市文化局推薦將環境教育活動帶到嘉義縣東石鄉。

    環境教育活動結合50分工作室、塭仔社區願景「塭仔青春美夢」，在綠水、綠食、綠生活的農再計畫目標，在生活中實踐環境教育，進行人文關懷與社區參與。

    東石鄉塭仔社區的活動內容豐富多樣，今天讓民眾瞭解社區地層下陷應對與韌性生活，在低碳單車巡禮見證生態養殖、低碳養蚵產業，並參與鑽殼與穿串教學、紅樹林下的彈塗魚筷架彩繪及水苔球植栽等，南都在福氣客廳進行「柚桂柚香」活動，與當地社區及東石鄉長林俊雄、縣議員姜梅紅等共同種植柚樹與桂花，播下「塭仔青春美夢」的希望。

    參加活動的民眾說，今天瞭解環境教育重要性，也瞭解鄉村的生活與文化，感受到鄉間的溫暖，並獲得塭仔在地的手工花生糖及鄉村永續發展協會的冬桂香酥。

    南都汽車則捐贈部分經費支持社區未來發展，希望有更多民眾能到訪「塭仔青春美夢」基地的福氣客廳，瞭解嘉義在地鄉間風情。

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