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    嘉縣身障者就業成果發表會 4關卡體驗障礙限制

    嘉義縣長翁章梁玩遊戲體驗身障者不便。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁玩遊戲體驗身障者不便。（圖由嘉義縣政府提供）

    2024/09/01 16:53

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府今舉辦「友ㄞˋ小宇宙」身心障礙者就業成果發表會，表揚嘉義縣績優進用身心障礙者單位及企業，並規劃4種障礙體驗遊戲關卡，帶領民眾體會身障朋友的限制，認識運用合適的調整或人本設計，幫助身障者順利工作。

    嘉義縣長翁章梁今表揚如嘉義縣警察局、嘉義縣竹崎鄉公所等11家績優進用身心障礙者單位，部分企業聘用比例達10%以上，且聘用超過10名以上身心障礙者。

    活動現場，規劃有象徵行動、聽覺、視覺與溝通等4個障礙體驗遊戲關卡，翁章梁戴上模擬眼鏡，體驗視障者運用殘存視力完成工作，他直呼「太不容易了吧！」

    翁章梁說，政府對身心障礙者就業有強制法令規定，曾參訪超額進用身心障礙者的企業，有老闆就說某些身心障礙者在某些工作表現出色，政府也提供許多資源及措施，輔導企業、身心障礙者，讓身心障礙者能有安心工作的環境及更多就業機會。

    嘉義縣政府勞工暨青年發展處長陳奕翰表示，縣府職業重建服務窗口每年協助約400名身心障礙朋友在社區中就業或重返職場，從輔導就業、資源連結、工作訓練、職務再設計調整等多方面協助雇主和身障朋友，幫身障朋友找合適的工作，讓企業適才適用，打造勞資雙贏的職場環境。

    陳奕翰說，「友ㄞˋ小宇宙」身心障礙者就業成果發表會9月2日至10月2日，將在民雄火車站2樓大廳加開，民眾到民雄火車站展場參觀，在打卡牆面合影，上傳照片至「有青嘉大聲—嘉義縣政府勞工暨青年發展處」Facebook粉絲專頁，就有機會抽中全聯1000元禮券。

    嘉義縣政府今天在蓋婭莊園舉辦「友ㄞˋ小宇宙」身心障礙者就業成果發表會。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府今天在蓋婭莊園舉辦「友ㄞˋ小宇宙」身心障礙者就業成果發表會。（圖由嘉義縣政府提供）

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