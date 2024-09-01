黃頭鷺避颱遷徙 過境嘉義仁義潭伴夕陽添秋意

嘉義仁義潭水庫近日可見到一批批黃頭鷺過境。（蘇家弘提供）

2024/09/01 16:22

〔記者王善嬿／嘉義報導〕每年24節氣「白露」前後，黃頭鷺自北往南遷徙，過境嘉義縣梅山鄉太興村時，因盤旋於鳳凰穴形成「萬鷺朝鳳」生態奇景；最近有民眾觀察首批黃頭鷺已經報到，且不只過境太興村，低海拔的仁義潭水庫也可見黃頭鷺分批飛越，伴隨夕陽西下美景，增添秋意。

自然生態觀察家蘇家弘表示，每年約莫時序接近「白露」節氣期間，自9月7日至10月18日，在太興村可看到「萬鷺朝鳳」奇景，成千上萬隻黃頭鷺盤旋鳳凰穴，還會變換隊形，十分有看頭。

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蘇家弘說，今年自8月15日開始，首批黃頭鷺過境嘉義，黃頭鷺憑著對氣候變化的敏感度，每天午後山區常有雷陣雨，黃頭鷺就會改道沿著台3線往南遷徙，不只在太興村看得到，仁義潭也已觀察到至少20批、每批約50到80隻，一天至少1500隻過境仁義潭上空。

蘇家弘說，可看到數量較多的黃頭鷺約在傍晚5點至6點半，有別於太興村「萬鷺朝鳳」成群結隊的壯觀，數量略少的仁義潭黃頭鷺伴隨夕陽，別有夕陽西下意境，而因颱風「珊珊」過境日本，台灣附近又將有新颱風生成，黃頭鷺南下避颱，預估近日嘉義可看到的數量將大爆發。

黃頭鷺在仁義潭水庫現蹤。（蘇家弘提供）

中秋節前後黃頭鷺陸續往南遷徙，近日被民眾發現過境仁義潭。（蘇家弘提供）

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