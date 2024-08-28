奇！嘉縣梅山百年老宅門板浮現「老人臉」 安靖村長提議保存

嘉縣梅山鄉安靖村詔安寮一處百年老宅門板，木節紋理經光影折射宛如浮出一張老人臉。（記者王善嬿攝）

2024/08/28 18:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉安靖村詔安寮一處楊姓家族百年三合院，正房門板的木節紋理宛如一張老人臉，成為當地鄉野奇談；該屋保有彩繪壁畫、傳統木榫工藝，然而楊姓子孫移居外地，房屋腐壞嚴重，安靖村長黃坤水將向楊家子孫及嘉義縣政府文化觀光局提議保存，希望爭取資源整修，打造社區新景點。

年逾6旬的黃坤水表示，該間老宅距今100餘年，因門板下方一處木節紋理經光線折射，遠看宛如浮出一張老人臉，從小聽村內耆老所言，此門板呈現額頭突出、緊皺眉頭、高挺鼻樑及嘴唇等「人臉」紋路，貌似楊家祖先。

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黃坤水表示，楊家原還有一名第4代子孫住在老宅旁鐵皮屋，近幾年過世，老宅沒人住，缺乏管理維護，嚴重傾頹腐壞。

前安靖社區發展協會理事長羅清洲說，門板老宅何時出現「人臉」已不可考，曾問過楊家子孫都說不像，純粹是木紋在光影折射下被人們想像而成，數年前經媒體披露，還曾吸引遊覽車載客造訪參觀，該座百年老宅牆壁留有已褪色彩繪壁畫，屋簷採傳統木造榫接，百年前能建造如此規模建築，家族興旺可見一斑。

黃坤水說，安靖村包含南靖寮、樟普寮、詔安寮、錦湖腳、水井仔等五大聚落，除了村內百年古梅、安靖步道等景點，詔安寮百年老宅若能保存，可增添村莊觀光亮點。

正房門板遠看宛如浮出老人臉。（記者王善嬿攝）

安靖村詔安寮楊姓家族老宅百年前建設頗具規模，還有門板浮現「人臉」等奇觀。（記者王善嬿攝）

安靖村長黃坤水提議保存百年老宅，為社區增添觀光亮點。（記者王善嬿攝）

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