嘉義廟會爆炸29傷 嫌犯趙偉志一審判無期徒刑

男子趙偉志自製爆裂物在「嘉義和聯境金虎爺會遶境」活動引爆，造成29位無辜民眾受傷，嘉義地院今天判處他無期徒刑。（資料照）

2024/08/28 16:56

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕41歲男子趙偉志去年7月自製爆裂物，攜至「嘉義和聯境金虎爺會遶境」活動「爐主行臺」舞台附近垃圾堆，離開後再遙控引爆，造成29位無辜民眾受傷，嘉義地院審理終結，今天依意圖供自己犯罪之用而犯未經許可製造爆裂物罪，重判趙男無期徒刑，併科罰金30萬元，罰金如易服勞役，以1千元折算1日，褫奪公權終身。

趙男犯後遭收押至今，法官痛批趙男的犯行，屬預謀型無差別隨機攻擊犯罪行為，犯罪手段冷酷兇殘心態狠毒而為情節重大罪行，犯後更誣指執法員警栽贓嫁禍，飾詞狡辯態度始終不佳且虛耗司法資源，顯見毫無悔悟之心。

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判決指出，趙男於去年7月15日前某日案發前，在嘉市租屋處以鐵盒為容器，內填其所製造炸藥及煙火類火藥等爆炸物，並放置無孔鋼珠作為增強殺傷裝置，於15日晚間9時許，將爆裂物裝於手提袋，攜至活動會場，見人潮眾多，仍刻意將爆裂物放至距離表演舞台僅2至4公尺處的臨時垃圾桶，然後離開約30公尺處，再手持遙控點火器發射器引爆爆裂物。

案發後，現場產生巨大火花及爆炸聲響，造成站在爆炸地點附近觀看表演的29位民眾（含兒童及少年）受傷，甚至部分被害人傷勢嚴重住院進行多次清創手術，如非因急救得宜，可能釀致無法挽回悲劇。

判決指出，趙男全盤否認犯行，但檢警調查他在案發前，即廣泛搜尋製造爆炸物及國內外知名爆炸犯罪案件相關資訊，且依相關證人證述內容，並於現場採證相關資料，也在他的租屋處查扣製作爆裂物筆記本及與爆炸現場一樣的火藥、鋼珠、鐵盒等證物，所扣得相關爆列物合計爆炸威力合計逾10顆手榴彈裝藥量。

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