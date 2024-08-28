國旅熱潮退燒！布袋澎湖海上藍色公路旅次量衰退16.4％

布袋澎湖海上藍色公路旅次量減少，多數客輪停泊在布袋港區。（記者蔡宗勳攝）

2024/08/28 13:46

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕布袋澎湖海上藍色公路去年受惠疫情後國旅大爆發，創下61萬9246人次旅客量歷史新高紀錄，但隨著國旅熱潮退燒，布澎海上航線迄昨天為止進出港旅客47萬599人次，較去年同期56萬3155人次減少9萬2556人次，今年不可能再創紀錄，全季恐減少逾10萬人次。

布袋管理處統計，截至8月27日進出布袋商港旅客47萬599人次，去年同期為56萬3155人次，減少了16.4%；今年迄今停航天數7天（含凱米颱風5天，減少約2萬人次），但去年同期停航天數多達9天，因而停航對旅次量減少衝擊比去年還低。

高雄港務分公司布袋管理處長鄭俊華表示，布袋澎湖海上藍色公路去年旅客量高達61萬9246人次，主要受惠於去年有多個連續假期發揮集客效應，加上疫情解封大家紛紛出遊，今年航季只有清明和端午兩個連假，少了中秋與雙十連假，旅次量受到影響。

鄭俊華進一步說，今年旅客人次較去年減少，應是回歸到疫情前常態趨勢，去年因疫情解封，國內旅遊盛行，加上國外旅遊仍有部分限制，以致於離島旅遊興盛，因而布澎線旅客人次大幅提升。

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