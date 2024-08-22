嘉縣中洋工業區南亞銅箔基板廠火警撲滅 1人身體不適送醫
2024/08/22 17:01
首次上稿13:00
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更新時間17:01（新增火警撲滅）
〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉中洋工業區南亞公司生產銅箔基板的CCL廠今天中午發生火警，現場雖沒有冒出火苗，但有些許白煙竄出，消防單位不敢掉以輕心，出動各式消防車輛計30車61人、義消28人，下午2點39分撲滅。
第二大隊大隊長蔡朝全受訪表示，南亞CCL廠火警為熱煤油燃燒，合計出動各式消防車輛計30車61人、義消28人，並請嘉義市消防局支援，火勢於下午2點39分撲滅；現場1名男性廠區人員身體不適、意識清楚，由消防局救護車預防性送往嘉義基督教醫院治療。
嘉義縣消防局勤務指揮中心是在中午11點33分接獲通報，指新港鄉中洋工業區發生化工廠火警，立即派遣三和、六腳、嘉太、大林、太保、新港、朴子、民雄、水上、溪口、番路、祥和、雙福等分隊及特搜大隊、第二大隊前往搶救。
據了解，發生悶燒的為南亞公司生產銅箔基板的CCL廠，由於封閉廠區並未竄出火苗，仍在搜尋起火點與了解延燒狀況。嘉義縣消防局指出，抵達後回報現場為工廠2樓疑似熱煤油燃燒、頂樓有煙冒出，立即佈署車輛水線搶救。